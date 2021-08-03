Tưởng được bạn trai ngoại quốc tặng quà 'ngon', người phụ nữ Hà Nội 'bay mất' 1 tỉ đồng

Xã hội 03/08/2021 08:39

Nhóm lừa đảo đã lập tài khoản Facebook có tên nước ngoài để làm quen nạn nhân, sau đó dùng thủ đoạn tặng quà khủng để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 2/8, Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trương Thị Mỹ H. (32 tuổi) và Trương Thái Q. (em trai của H., 27 tuổi, quê Cần Thơ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, qua quá trình điều tra, tháng 3/2016, Mỹ H. sang Campuchia để kinh doanh rồi quen được một nhóm người Việt, trong đó có đối tượng Trần Minh T. (trú tỉnh Tiền Giang) và một người ngoại quốc có tên thường gọi là BBK (không rõ quốc tịch).

Khi biết nhóm này thường chuyên giả danh nhân viên công ty chuyển phát nhanh hay hải quan để thực hiện các vụ lừa đảo qua điện thoại, H. đã đồng ý gia nhập băng tội phạm và rủ em trai Q. cùng tham gia.

Đến tháng 3/2020, H. và Q. được nhóm của T. phân công làm "phi vụ" ở Việt Nam. Tại đây, Q. sẽ là người đi thu mua hàng loạt tài khoản ngân hàng của nhiều người để bị hại chuyển tiền vào và H. sẽ đóng giả nhân viên công ty chuyển phát quốc tế.

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Bị can Trương Thị H. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao động

Theo thông tin báo Lao động, tháng 5/2020, nhóm của T. đã dùng tài khoản Facebook có tên giả là Jame Sill và để nơi sinh sống là ở Anh, rồi làm quen với chị T. (30 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, làm nghề kinh doanh). Sau nhiều lần trò chuyện thân mật, chị T. được bạn trai ngoại quốc hứa tặng quà đắt tiền.

Nhóm T. cung cấp thông tin của chị T. nhằm lấy lòng tin, sau đó H. đóng giả nhân viên công ty chuyển phát, gọi điện yêu cầu nạn nhân phải chuyển phí vận chuyển quà tặng với số tiền 12,5 triệu đồng. Không nghi ngờ gì thêm, chị T. đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Q. cung cấp.

Đầu tháng 6/2020, T. và H. lại tiếp tục dùng nhiều số điện thoại, gọi và nhắn tin yêu cầu chị T. chuyển thêm tiền để làm chi phí thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động rửa tiền. Lúc này sợ bị liên lụy, nạn nhân nhiều lần chuyển cho nhóm của T. số tổng số tền hơn 1 tỉ đồng.

Đến ngày 25/6/2020, chị T. không nhận được bưu phẩm và cho rằng bản thân bị lừa nên đã làm đơn trình báo gửi Công an quận Nam Từ Liêm. Sau khi điều tra và thu thập chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ được H. và Q. Khi xác minh lai lịch của Trần Minh T. và một số người tham gia nhóm lừa đảo, cơ quan điều tra thấy họ đã rời địa phương từ lâu, chưa rõ nơi cư trú nên tách tài liệu để xử lý sau.

Tại cơ quan chức năng, H. khai nhận đã tham gia thực hiện gần 30 vụ lừa đảo khác, được hưởng lợi số tiền khoảng 300 triệu đồng nhưng bị can không nhớ thông tin các bị hại nên cơ quan chức năng tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ.

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