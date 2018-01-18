Đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh hai cô gái vật lộn, đánh nhau trên bãi cỏ ven đường. Tuy xung quanh có khá nhiều người nhưng chẳng ai lại can ngăn, tất cả đều cổ vũ vụ ẩu đả khá nhiệt tình và lấy điện thoại quay phim lại.
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Sau khi clip ghi lại cảnh hai thiếu nữ đánh nhau dã man lan truyền trên mạng xã hội, sáng nay (18/1), thầy Lê Đăng Vinh - Hiệu trưởng Trường THPT Con Cuông (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) xác nhận, trong clip là nữ Hà Thị Anh T. học lớp 10C7 của trường. Cô gái còn lại là người ở huyện Anh Sơn.
Hiện phía nhà trường đang tiến hành họp Hội đồng kỷ luật để có biện pháp xử lý nữ sinh này trong vụ xô xát vừa qua.
Theo hình ảnh trong clip, đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh hai cô gái vật lộn, đánh nhau trên bãi cỏ ven đường. Tuy xung quanh có khá nhiều người nhưng chẳng ai lại can ngăn, tất cả đều cổ vũ vụ ẩu đả khá nhiệt tình và lấy điện thoại quay lại.
Trong lúc hai thiếu nữ đang túm tóc và liên tục đánh, đạp nhau, một người đàn ông lớn tuổi bước đến ra sức can ngăn. Cuối cùng, hai cô gái cũng chịu dừng tay và buông nhau ra.
Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra gần cầu treo thôn Thanh Nam (xã Bồng Khê, huyện Con Cuông).
Sau khi được gọi lên Ban giám hiệu để tường trình sự việc, nữ sinh T. nói trước đó cô gái kia đến bản của nữ sinh này chơi rồi T. có khen mái tóc nhuộm của người này đẹp.
Tuy nhiên, cô gái kia tưởng bị "nói đểu" nên lên Facebook cãi nhau qua lại dẫn đến xích mích. Hôm 16/1, cô gái này kéo người đến chặn đường T. và hai bên xảy ra xô xát như trong clip.
Cũng theo thầy Vinh, nữ sinh T. ở trường có học lực trung bình, hạnh kiểm Khá.
Hiện, phía Trường THPT Con Cuông đang tiếp tục họp để đưa ra hình thức kỷ luật đối với nữ sinh T. đã tham gia vụ xô xát nói trên.