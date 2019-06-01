Tưng bừng các hoạt động vì ‘Niềm vui uống sữa ở trường’ nhân dịp 1/6

Chuỗi hoạt động này nằm trong những nỗ lực của Vinamilk để nâng cao nhận thức về nguồn dinh dưỡng từ sữa cũng như tầm quan trọng của việc hình thành thói quen uống sữa đối với trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em trong lứa tuổi học đường – giai đoạn vàng của sự phát triển thể chất và trí tuệ.

Chuỗi hoạt động này nằm trong những nỗ lực của Vinamilk để nâng cao nhận thức về nguồn dinh dưỡng từ sữa cũng như tầm quan trọng của việc hình thành thói quen uống sữa đối với trẻ em Việt Nam, đặc biệt là trẻ em trong lứa tuổi học đường – giai đoạn vàng của sự phát triển thể chất và trí tuệ. Tại sự kiện, các đại biểu tham dự đã cùng ký tên lên bảng tượng trưng với thông điệp “Hành động để mỗi trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày” để thể hiện sự chung tay của cộng đồng vì một Việt Nam vươn cao.

Theo thống kê của Viện dinh dưỡng quốc gia, chiều cao của người Việt Nam gần như thấp nhất khu vực châu Á và chỉ tăng 3cm trong suốt thời gian dài 25 năm (từ 1993 – 2018). Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao cho thấy chỉ có 23% là do di truyền, 25% do tâm lý và môi trường sống, 20% rèn luyện thể lực, quan trọng nhất là chế độ dinh dưỡng chiếm đến 32%. Trong đó, sữa đóng vai trò quan trọng trong chế độ dinh dưỡng hằng ngày của trẻ giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt canxi và các vi chất cần thiết.

Tổ chức Lương Thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), Chính phủ các nước phát triển như Mỹ và Châu Âu đều khuyến cáo sử dụng sữa hàng ngày như một phần của chế độ dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tại Châu Á, Nhật Bản là trường hợp thành công điển hình của việc bổ sung sữa vào khẩu phần ăn của trẻ như một phần không thể thiếu của chế độ dinh dưỡng hàng ngày thông qua chương trình Sữa Học Đường từ những năm 1963, đã giúp nâng chiều cao trung bình của người Nhật từ 1m50, thuộc loại thấp nhất châu Á, lên 1m72 như hiện nay. Không chỉ vậy, kết quả quan trọng chính là sự thay đổi nhận thức của người dân về thói quen sử dụng sữa để cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho giai đoạn phát triển quan trọng.

Những thay đổi tích cực đang được kì vọng sẽ diễn ra ở Việt Nam, nơi thói quen uống sữa còn hạn chế và có nhiều trẻ em trong độ tuổi học đường gặp phải tình trạng suy dinh dưỡng cũng như thiếu hụt các vi chất cần thiết trong giai đoạn phát triển quan trọng. Theo báo cáo của Hiệp Hội Sữa Việt Nam 2018, mặc dù lượng tiêu dùng sữa được dự báo tăng 9-10% trong những năm tới, nhưng lượng tiêu thụ trung bình của người Việt chỉ đạt 27-28 lít sữa/người/năm. Con số này còn khá khiêm tốn so với mức tiêu thụ ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Nhật Bản và kém xa mức tiêu thụ 300 lít/người/năm ở châu Âu.

Các bé được thỏa sức khám phá thử thách hấp dẫn tạo cơ hội để các bé vận động cả trí óc lẫn thể chất để hoàn thành, và đổi lấy những phần quà thơm ngon bổ dưỡng từ Vinamilk.

Ông Phan Minh Tiên – Giám đốc Điều hành Marketing của Vinamilk cho biết: “Hướng đến mục tiêu để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày, nhiều năm qua, Vinamilk thường xuyên tổ chức hoạt động cộng đồng như Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam và tiên phong đi đầu thực hiện chương trình Sữa học đường, để các em học sinh được thụ hưởng nguồn dinh dưỡng chất lượng. Vinamilk mong muốn thông qua các hoạt động của mình sẽ giúp nâng cao nhận thức về việc uống sữa, không những tốt cho sức khỏe mà còn là niềm vui mỗi ngày của các em. Từ đó hình thành thói quen uống sữa đều đặn từ sớm, nhằm cải thiện tầm vóc, thể lực và trí lực, góp phần vào sự phát triển một thế hệ trẻ Việt Nam tài năng và khỏe mạnh.”

Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Vinamilk chia sẻ những thông tin bổ ích tới người tiêu dùng tham gia hội thảo

Một trong những nỗ lực khác của Vinamilk để mang đến những ly sữa tươi ngon, chất lượng đến với người tiêu dùng Việt Nam chính là phát triển vùng nguyên liệu sữa để chủ động sản xuất sữa tươi từ những năm 1991. Đến nay, công ty hiện đã có hệ thống 10 trang trại chuẩn GLOBAL G.A.P lớn nhất châu Á (*) tại Việt Nam, 2 trang trại theo chuẩn hữu cơ Châu Âu và gần đây nhất, vào ngày 24/5/2019, Vinamilk cũng đã khởi công xây dựng một tổ hợp “Resort” Bò Sữa Organic quy mô lớn tại Lào, đáp ứng nhu cầu về sản phẩm organic ngày càng cao của người tiêu dùng. Với những kết quả này, Vinamilk mong muốn sẽ tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng vào sữa Việt và từ đó, hình thành nên thói quen uống sữa mỗi ngày.

Bà Megan Francic - Tùy viên nông nghiệp, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP HCM phát biểu tại sự kiện

“Để trẻ em Việt Nam đều được uống sữa mỗi ngày” cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà chủ đề “Niềm vui uống sữa tại trường” mong muốn truyền tải đến cộng đồng. Tại sự kiện, các đại biểu tham dự đã cùng ký tên lên bảng tượng trưng với thông điệp HÀNH ĐỘNG ĐỂ MỖI TRẺ EM VIỆT NAM ĐỀU ĐƯỢC UỐNG SỮA MỖI NGÀY để thể hiện sự chung tay của cộng đồng vì một Việt Nam vươn cao.

Cũng trong dịp này, để chúc mừng cho Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, bên cạnh lễ phát động hưởng ứng Ngày sữa thế giới 2019, Vinamilk còn mang đến cho các em nhỏ một sân chơi tại TP.HCM với nhiều hoạt động vui chơi, giáo trí bổ ích và tạo ra trải nghiệm để các gia đình gắn kết với nhau hơn.

Tại khu vực sân chơi của Vinamilk, các gia đình đã có cơ hội tham quan khu vực Resort Bò Sữa Vinamilk, trải nghiệm việc vắt sữa bò và tham gia những bước nhảy để cùng tạo ra những điệu nhạc thư giãn cho những cô bò hạnh phúc. Các bé còn được thỏa sức khám phá khu mô phỏng nhà máy sữa bằng banh khổng lồ với hàng ngàn quả bóng đầy màu sắc, cùng hàng loạt những trò chơi vui nhộn, những thử thách hấp dẫn tạo cơ hội để các bé vận động cả trí óc lẫn thể chất để hoàn thành, và đổi lấy những phần quà thơm ngon bổ dưỡng từ Vinamilk...

HỘI THẢO “SỮA VỚI SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT”

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày sữa thế giới, Vinamilk đã có báo cáo tại Hội thảo “Sữa với sức khỏe người Việt” do Hiệp hội sữa Việt Nam tổ chức vào buổi chiều ngày 30/5/2019. Hội thảo tập trung vào các vấn đề liên quan đến dinh dưỡng từ sữa, tình trạng thiếu hụt vi chất cũng như những giải pháp thiết thực nhằm cải thiện và nâng cao sức khỏe người Việt, đặc biệt đối với trẻ em.

Vấn đề thiếu hụt vi chất cũng đã được Bộ Y Tế quan tâm và kêu gọi hành động bằng việc tổ chức. Ngày vi chất dinh dưỡng Việt Nam hàng năm, gần đây nhất là vào ngày 28-29/05/2019 vừa qua. Nhận thức được tầm quan trọng của sữa đối với sự phát triển của trẻ em, Vinamilk đã không ngừng thực hiện các chương trình cộng đồng nhằm góp phần cải thiện thực trạng dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam như: Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã mang hơn 35 triệu ly sữa với tổng giá trị gần 150 tỷ đồng đến cho 440 ngàn trẻ em khó khăn trên cả nước. Vinamilk cũng đã hỗ trợ hơn 300 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường, tương đương với hơn 175 triệu hộp sữa cho 3 triệu trẻ em học sinh mầm non, tiểu học ở nhiều tỉnh thành.

Ảnh 2: Tiết mục Vươn cao Việt Nam được thể hiện bởi các em thiếu nhi TP.HCM đã mở màn cho sự kiện

Tại hội thảo, Ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên Cứu và Phát Triển của Vinamilk phát biểu: “Chương trình Sữa Học Đường Quốc gia không chỉ có ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam, với nguồn nhân lực trong tương lai của đất nước mà còn thể hiện rõ sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các cấp, các ngành, các đơn vị nhà trường và hơn nữa là sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện chương trình. Trên hết, đó chính là niềm vui và quyền lợi của các em. Đây cũng là lý do Vinamilk đã đồng hành cùng Hiệp hội sữa Việt Nam hưởng ứng Ngày sữa thế giới năm 2019 với chủ đề “Niềm vui uống sữa ở trường”.