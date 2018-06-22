Tủi phận người đàn bà béo phì bị chồng con chối bỏ khi mắc trọng bệnh

Xã hội 22/06/2018 16:44

Bà Hải từng có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên chồng và con trai. Thế nhưng, sau khi bà mắc bệnh hiểm nghèo, chồng con lần lượt bỏ đi, chối bỏ trách nhiệm. Bà đành quay về nương nhờ người thân, chống chọi bệnh tật trong cô đơn, buồn tủi.

Chồng con chối bỏ khi phát bệnh hiểm nghèo

Bà Nguyễn Thị Hải (63 tuổi, ngụ thôn Hạ, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) từng có một mái ấm gia đình trọn vẹn như bao người phụ nữ khác. Thời con gái, bà rời nhà vào Sài Gòn lập nghiệp, lấy chồng rồi định cư luôn trong đó, chỉ thỉnh thoảng mới cùng chồng con về thăm quê. Hai vợ chồng đều làm công nhân.

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Bà Hải bị chồng con chối bỏ suốt 10 năm nay - Ảnh: Gia đình cung cấp

Dần dần, cơ thể bà Hải có biểu hiện béo phì, tăng cân vùn vụt, từ 50kg lên 80kg chỉ trong vòng hơn nửa năm.

10 năm trước, nhận thấy cơ thể mệt mỏi, mất ngủ thường xuyên, hồi hộp, khó thở, bà Hải đi thăm khám thì bác sỹ kết luận bị bướu cường giáp. Qua tìm hiểu, thấy bệnh này không mấy nguy hiểm, cuộc sống lại khó khăn nên bà chủ quan, không chữa trị mà cố gắng đi làm. Căn bệnh ngày càng nặng, cộng thêm chứng béo phì càng làm cho người phụ nữ này vận động khó khăn, khó thở, không thể tiếp tục làm việc như trước.

"Chị ấy về đây đã 10 năm rồi. Ngày về, chị chỉ đi một mình, không có chồng con bên cạnh. Gặng hỏi thì chị vừa khóc vừa trả lời do bị béo phì cộng thêm bệnh tật, người chồng bỏ đi biệt tích. Một thời gian sau, cậu con trai duy nhất cũng đi luôn, không đoái hoài gì đến bệnh tình, sức khỏe của mẹ. Một mình tha phương nơi đất khách, chị Hải chỉ còn con đường quay về nương nhờ người thân", bà Nguyễn Thị Mẫu (60 tuổi, em gái bà Hải) cho biết.

Tủi phận người đàn bà béo phì bị chồng con chối bỏ khi mắc trọng bệnh - Ảnh 2
Cổ của bà Hải ngày càng sưng phù vì căn bệnh quái ác - Ảnh: Gia đình cung cấp

Bà Hải tay không trở về khi đất đai, nhà cửa không có. Người cha đã qua đời. Mẹ già đã hơn 80 tuổi, đang ở cùng người anh trai. Thương cho số phận người chị gái bất hạnh, bà Mẫu đưa về cưu mang, chăm sóc.

Gồng gánh căn bệnh suốt 10 năm kéo theo chứng béo phì khiến bà Hải chỉ ngồi một chỗ thở dốc, cuộc sống phụ thuộc vào gia đình người em gái. Cổ của bà càng ngày càng sưng phù, đau nhức.

Nỗi đau số phận

Một tuần trước, bà Hải đột quỵ, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Bà Mẫu cũng đã già yếu, không thể một mình nâng đỡ chị gái nên chỉ biết ở nhà lo cơm nước, ngóng trông tin tức. Chồng sớm qua đời. Trách nhiệm chăm sóc chị gái, bà trông chờ vào 4 cô con gái.

Hiện bà Hải đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 111, tầng 1, khoa tim mạch, bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

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Cuộc sống của bà Hải phụ thuộc vào gia đình người em gái - Ảnh: Gia đình cung cấp

Nhắc đến sức khỏe hiện tại, chị Nguyễn Thị Mai Vương (cháu ruột của bà Hải) cho biết, hiện sức khỏe bà Hải rất yếu, chỉ nằm một chỗ, việc chăm sóc cũng rất khó khăn.

Nói về chồng con của bà Hải, được biết, suốt 10 năm qua kể từ ngày trở về, bà chưa có cơ hội gặp lại chồng con mình. Bà cũng chưa một lần được chồng con hỏi thăm, dù chỉ là một cuộc điện thoại.

"Mẹ tôi sinh được 4 người con gái, không có con trai. 4 chị em tôi đều đã lấy chồng, lo việc nhà chồng nhưng thấy dì như vậy cũng thương, tạo điều kiện thay nhau chăm sóc. Những ngày bận việc gia đình không đến được thì phải thuê người khác 300 nghìn/ngày để chăm sóc cho dì. Thương cho dì ấy lắm, sống ở những ngày tháng cuối cuộc đời mà không có chồng, con bên cạnh. Chỉ mong dì sớm khỏe bệnh để trở về nhà, được sống bình an", chị Vương chia sẻ.

Mọi giúp đỡ của quý độc giả, vui lòng liên hệ: Chị Vương, SĐT: 01699288795

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