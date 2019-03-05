Tư tưởng đổi mới, sáng tạo – dấu ấn của bà Mai Kiều Liên tại Vinamilk

Theo Forbes Việt Nam: “Với bề dày dẫn dắt Vinamilk hơn 43 năm hầu hết ở cương vị lãnh đạo cao nhất, Bà Mai Kiều Liên đã là linh hồn của công ty sữa lớn nhất Việt Nam. Bà là người phụ nữ đầu tiên được Forbes Việt Nam vinh danh giải thưởng “Thành tựu trọn đời”. Ở phương diện cá nhân, dấu ấn của bà tại Vinamilk là tư tưởng đổi mới sáng tạo, khả năng hoạch định chiến lược đúng đắn, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, gắn kết người lao động để cống hiến vì mục tiêu chung đưa công ty phát triển.”

Đây là danh sách ghi nhận 50 gương mặt phụ nữ tiên phong và có vai trò nổi bật trong các lĩnh vực. Là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh, Bà Mai Kiều Liên đã có những chia sẻ về phong cách lãnh đạo của bản thân và vai trò của người phụ nữ trong thời đại ngày nay.

Nói về phong cách lãnh đạo của bản thân, bà chia sẻ đó là: QUYẾT ĐOÁN – DÂN CHỦ - TUÂN THỦ. Những điều này đã giúp bà đưa Vinamilk trở thành Công ty sữa số một của Việt Nam xét theo doanh thu lẫn lợi nhuận và hướng đến Top 30 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới. Được niêm yết vào năm 2006, cổ phiếu Vinamilk luôn nằm trong nhóm cổ phiếu “ngôi sao” của sàn chứng khoán với giá trị vốn hóa hiện nay ở mức hơn 11 tỉ đô la Mỹ.

Với vai trò lãnh đạo Vinamilk trong hơn 43 năm qua, Bà Mai Kiều Liên đã đưa Vinamilk trở thành một trường hợp thành công điển hình nhất của khối doanh nghiệp nhà nước trong thời kỳ đổi mới.

Forbes Việt Nam vinh danh Bà Mai Kiều Liên trong Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019

Trong cuộc phỏng vấn tại sự kiện Women's Summit của Forbes Việt Nam 2018, bà Mai Kiều Liên từng chia sẻ: "Tập thể Vinamilk tự hào có ngành công nghiệp sữa Việt Nam không thua kém gì với khu vực. Chúng ta có hệ thống chăn nuôi bò sữa, đó là điều quan trọng nhất. Khi tự chủ về nguyên liệu thì có thể tự chủ mọi thứ. Sản phẩm sữa của Vinamilk hiện đã có mặt trên 43 nước trên thế giới. Đó là điều ước mơ rất lâu chúng ta mới làm được."

Chia sẻ về định hướng cho Vinamilk trong thời gian tới, bà cho biết: “Mối quan tâm lớn nhất hiện nay của tôi chính là duy trì sự phát triển của công ty và đưa Vinamilk vươn tầm thế giới. Để thực hiện mục tiêu này, Vinamilk đã và đang xây dựng, đào tạo thế hệ kế thừa đủ tâm và đủ tầm cho sự tiếp nối để đưa Vinamilk bứt phá hơn nữa.”

Bà Mai Kiều Liên cũng nhấn mạnh về vai trò của người phụ nữ trong thời đại hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Người phụ nữ đang tạo ra ngày càng nhiều những giá trị mới, đó chính là giúp giải quyết công ăn việc làm cho xã hội và đưa các thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới.

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Sinh năm 1953 tại Pháp, bà Mai Kiều Liên tốt nghiệp đại học tại Matxcova, Liên Bang Nga, chuyên ngành Chế biến sữa và thịt và có chứng chỉ Quản lý kinh tế – Đại học Kỹ sư Kinh tế Leningrad. Được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Vinamilk vào năm 1992, bà quyết tâm cổ phần hóa doanh nghiệp sữa này nhằm tạo ra động lực làm việc mới, khuyến khích cán bộ công nhân viên sáng tạo, đổi mới.

Năm 2018, Vinamilk đã đạt được những con số đáng ghi nhận như doanh thu đạt 52.800 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 4.200 tỷ đồng và giá trị thương hiệu đạt gần 2.3 tỷ đô la Mỹ. Vốn hóa của Vinamilk hiện đạt hơn 11 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp 110 lần so với thời điểm niêm yết năm 2006. Các sản phẩm của Vinamilk hiện đã có mặt tại 43 nước trên thế giới. Từ năm 1997 đến nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Vinamilk đã đạt khoảng 2 tỷ USD (tương đương khoảng 45.520 tỷ đồng). Hiện công ty sữa lớn nhất Việt Nam này đang nắm giữ 50% thị trường sữa với danh mục hơn 200 sản phẩm.

Vinamilk hiện có hệ thống 10 trang trại trải dài khắp Việt Nam đạt tiêu chuẩn Global GAP với toàn bộ bò giống nhập khẩu từ Úc, Mỹ và New Zealand. Tổng đàn bò cung cấp sữa cho công ty (bao gồm các trang trại của Vinamilk và bà con nông dân có ký kết) lên tới hơn 120.000 con, với sản lượng khoảng 950 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày. Dự kiến tổng đàn bò sẽ được nâng lên khoảng 200.000 con vào năm 2020, với sản lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến sẽ tăng lên hơn gấp đôi.

Các sản phẩm của Vinamilk được sản xuất bởi 13 nhà máy trải dài khắp Việt Nam, trong đó có hai siêu nhà máy sữa bột và sữa nước tại Bình Dương được trang bị công nghệ tiên tiến nhất thế giới với hệ thống thiết bị khép kín và tự động hóa hoàn toàn từ khâu chế biến đến thành phẩm và đóng gói, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm và 3 nhà máy chế biến ở Mỹ, New Zealand và Campuchia.