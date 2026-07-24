Từ 'chi tiêu cảm xúc' đến quản lý dòng tiền: Làm sao tránh rơi vào bẫy tài chính?

Xã hội 24/07/2026 09:01

Nhu cầu khẳng định bản thân và tận hưởng cuộc sống vô hình trung tạo ra áp lực tài chính lớn khi nguồn tích lũy cá nhân chưa đủ. Khi đối mặt với các khoản chi vượt ngân sách, giải pháp đầu tiên mà nhiều người nghĩ đến là “vay tiền ở đâu”.

Chiếc túi hiệu đang sale 40% chỉ còn vài giờ. Áp lực công việc tích tụ sau những giờ làm việc căng thẳng dẫn đến những quyết định chi tiêu bộc phát cho một chuyến du lịch dài ngày để "vực dậy tinh thần". Những khoảnh khắc như vậy không còn xa lạ với nhiều người trẻ hiện nay - khi quyết định chi tiêu được kích hoạt bởi cảm xúc, chứ không phải kế hoạch.

Xu hướng chi tiêu theo cảm xúc, hay còn gọi là emotional spending, đang ngày càng phổ biến trong nhóm người từ 22 đến 35 tuổi, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội khuếch đại hiệu ứng FOMO. Không ít người sẵn sàng rút thẻ tín dụng hoặc tìm nguồn vay tiền để đáp ứng ngay những mong muốn cá nhân, dù tài chính chưa sẵn sàng.

Tuy nhiên, bài toán vay tiền ở đâu an toàn và hợp pháp lại là một rào cản lớn đối với phân khúc khách hàng trẻ, đặc biệt là những người làm công việc tự do (freelancer), kinh doanh nhỏ hoặc người mới đi làm chưa có hợp đồng lao động chính thức. Theo quy trình thông thường tại các ngân hàng thương mại, khâu thẩm định hồ sơ vay đòi hỏi nghiêm ngặt về việc chứng minh thu nhập, cung cấp bảng lương và hợp đồng lao động dài hạn. Việc không đáp ứng được các điều kiện này khiến nhiều người tìm đến các nền tảng vay tiền trực tuyến không rõ nguồn gốc, vốn quảng cáo thủ tục siêu tốc nhưng ẩn chứa rủi ro về lãi suất "tín dụng đen", phí ẩn và phương thức đòi nợ mang tính khủng bố tinh thần. Điều này dẫn đến nguy cơ rơi vào bẫy nợ nần chồng chất, gây hệ lụy nghiêm trọng đến lịch sử tín dụng cá nhân trên hệ thống Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).

Từ 'chi tiêu cảm xúc' đến quản lý dòng tiền: Làm sao tránh rơi vào bẫy tài chính? - Ảnh 1

Vay tín chấp có kế hoạch tại đơn vị vay uy tín giúp bạn chủ động chi tiêu

Để không bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần từ những quyết định mua sắm theo cảm xúc, việc chủ động quản lý dòng tiền cá nhân là điều bắt buộc. Khi phát sinh các nhu cầu chi tiêu lớn, thay vì hành động theo quán tính, người tiêu dùng cần thiết lập một kế hoạch tài chính rõ ràng.

Mô hình "3 hũ tài chính" là một trong những công cụ phổ biến và dễ áp dụng nhất. Theo đó, thu nhập hàng tháng được chia thành ba phần:

  • Hũ thứ nhất dành cho Chi tiêu thiết yếu (chiếm tối đa 60% thu nhập)
  • Hũ thứ hai dành cho Tích lũy và Dự phòng rủi ro (tối thiểu 10%)
  • Hũ thứ ba dành cho Tái đầu tư hoặc Trả nợ (30%)

Việc phân bổ này giúp định hình rõ ràng hạn mức chi tiêu hàng tháng, đảm bảo các khoản vay hiện tại hoặc trong tương lai luôn nằm trong tầm kiểm soát và không ảnh hưởng đến nguồn sống cơ bản.

Trong trường hợp nhu cầu tiêu dùng hoặc giải quyết công việc là cấp thiết, việc lựa chọn các kênh tín dụng chính thống, hoạt động hợp pháp là giải pháp tối ưu. Dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các công ty tài chính tiêu dùng được cấp phép hoạt động có đầy đủ cơ sở pháp lý để cung cấp các sản phẩm cho vay tín chấp đối với khách hàng cá nhân. Khác với khối ngân hàng truyền thống, các công ty tài chính áp dụng quy trình thẩm định linh hoạt dựa trên dữ liệu thay thế và các mô hình đánh giá tín dụng hiện đại, cho phép người tiêu dùng tiếp cận hạn mức vay lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mà không bắt buộc phải chứng minh thu nhập qua hợp đồng lao động.

Chi tiêu để nâng cao chất lượng cuộc sống là nhu cầu chính đáng, nhưng sự thông minh trong tài chính nằm ở cách kiểm soát cảm xúc và lựa chọn công cụ đòn bẩy an toàn. Thay vì mạo hiểm với các nguồn vốn trôi nổi, việc trang bị kiến thức quản lý dòng tiền, chủ động lập kế hoạch dòng tiền và ưu tiên các kênh tài chính chính thống là ba nguyên tắc giúp bạn không rơi vào bẫy nợ mà không hay biết.

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Từ khóa:   tài chính chi tiêu đời sống

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