Tự chế 'nước bảy màu' điều trị Covid-19, người phụ nữ ở Lâm Đồng 'rao bán' khắp MXH

Xã hội 25/11/2021 22:05

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phát hiện bà T.Th.H.L đăng tải nhiều bài viết trên MXH cá nhân giới thiệu một phương pháp chữa trị Covid-19 bằng 'nước bảy màu' do chính bà nghĩ ra. Bên cạnh đó, người này còn tạo lập ra những nhóm trên MXH để rao bán sản phẩm.

Theo thông tin từ VOV, chiều 25/11, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính chủ tài khoản mạng xã hội đăng tin sai sự thật về thuốc điều trị Covid-19.

Người bị công an triệu tập lên làm việc và xử phạt hành chính là bà T.Th.H.L (chủ tài khoản mạng xã hội FB "TT.H.L", trú thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

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Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng triệu tập bà T.Th.H.L đến trụ sở Công an để làm việc và phạt hành chính. Ảnh: VOV

Trước đó, qua công tác đảm bảo an ninh mạng, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện bà T.Th.H.L đăng tải nhiều bài viết trên tài khoản MXHT cá nhân giới thiệu một phương pháp chữa trị Covid-19 bằng "nước bảy màu" do chính bà nghĩ ra. Bà này quảng cáo đây là kháng thể mạnh nhất trong cuộc đời và chỉ có nó mới đối đầu được với Covid-19, không có bệnh gì mà "nước bảy màu" không chữa được…

Đáng chú ý, bà L. còn tạo lập, quản trị nhóm có tên "Hạt đất 7 màu", thường xuyên đăng tải các nội dung nói rằng "kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Lâm Đồng là do công sức "gia đình tâm linh" của bà thực hiện. Việc TP.Đà Lạt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hay không cũng đều do gia đình bà quyết định" …

Tại buổi làm việc, bà L. khai nhận mọi thông tin đăng tải đều do bà bịa đặt và tán phát trên mạng xã hội. Hành vi của bà L. là vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà T.Th.H.L với số tiền 7,5 triệu đồng.

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Từ khóa:   thuốc điều trị COVID-19 Covid-19 Lâm Đòng

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