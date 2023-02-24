Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an huyện Phú Xuyên cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Liên quan đến vụ hai mẹ con bà lão 90 tuổi được phát hiện tử vong tại thôn Bái Xuyên (xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội), theo thông tin từ Kienthuc.net, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an huyện Phú Xuyên đang điều tra và truy bắt nghi phạm.

Trước đó, trưa 23/2, người dân thôn Bái Xuyên phát hiện cụ bà Đ.T.L. (90 tuổi) và con là bà P.T.T. (58 tuổi) đã tử vong trên giường tại nhà, thi thể có nhiều vết thương, hiện trường có nhiều vết máu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội và Công an huyện Phú Xuyên cùng các đơn vị chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường khám nghiệm, điều tra, truy bắt hung thủ gây án.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Phú Xuyên cho biết, qua điều tra sơ bộ, Cơ quan CSĐT đã xác định danh tính nghi can gây ra án mạng trên. “Đây là đối tượng sống tại địa phương. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn” - người này cho biết.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Kienthuc.net

Theo thông tin từ báo Công Lý, lãnh đạo UBND xã Minh Tân cho biết, hai nạn nhân là mẹ con. Người con gái năm nay 58 tuổi nhưng không lập gia đình mà sống chung để phụng dưỡng mẹ già.

Hiện cơ quan Công an đang tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm gây án.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truy-bat-hung-thu-sat-hai-da-man-cu-ba-90-tuoi-va-con-gai-tai-nha-rieng-559241.html