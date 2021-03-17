Trường quốc tế ở Đà Nẵng sa thải giáo viên vì từng tàng trữ hơn 1.000 tấm ảnh khiêu dâm trẻ em

Xã hội 17/03/2021 19:36

Một giáo viên thể dục người nước ngoài của Trường quốc tế Singapore Đà Nẵng bị phát hiện từng có hành vi tàng trữ ảnh khiêu dâm trẻ em. Sự việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng và bức xúc.

Theo Công an TP.HCM, sáng ngày 17/3, Ban Giám đốc Công ty CP KinderWorld Việt Nam (chủ đầu tư Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng) cho biết, trường đã nhận được thông tin liên quan đến ông Nathan Forstell và buộc ông phải nghỉ việc do vi phạm quy tắc khai báo trung thực.

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 Thông báo của nhà trường đến phụ huynh - Ảnh: Công an TP.HCM

Được biết, ông Nathan Forstell - người Mỹ - là giáo viên giáo dục thể chất của Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng. Ông có bằng cử nhân Sư phạm, giấp phép giảng dạy môn giáo dục thể chất, phiếu khám sức khỏe và lý lịch tư pháp hợp lệ, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, ông có đủ điều kiện được cấp giấy phép lao động cho vị trí giáo viên giáo dục thể chất tại ngôi trường trên từ năm 2017.

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 Ông Nathan Forstell dạy giáo dục thể chất ở Trường Quốc tế Singapore tại Đà Nẵng từ năm 2017 - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngoài việc đáp ứng yêu cầu về kinh nghiệm, bằng cấp và giấy phép giảng dạy, tất cả các giáo viên nước ngoài, kể cả ông Nathan Forstell đều phải cung cấp lý lịch tư pháp mà ở đó cơ quan an ninh hoặc trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia sẽ xác nhận các thông tin cá nhân và tình trạng án tích của giáo viên mà trường tuyển dụng. Trong lý lịch tư pháp của ông Nathan Forstell xác nhận không có án tích.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2014, kênh truyền hình ABC7 News cùng nhiều hãng truyền thông tại Mỹ đưa tin ông Nathan Forstell (giáo viên thể dục tiểu học) bị Cảnh sát San Joe (bang California) bắt vào ngày 13/3/2013 khi trên đường từ Việt Nam quay về Mỹ. Cơ quan chức năng phát hiện khoảng 1.000 tấm ảnh khiêu dâm trẻ em (từ 4 - 9 tuổi) trên máy tính của ông Nathan Forstell ở nhà riêng tại đường La Pala Drive. 

Ông Nathan Forstell được thả tự do sau đó vì nhân viên điều tra không tìm thấy bằng chứng nào về việc vị giáo viên này đã tự “tạo ra” các hình ảnh khiêu dâm ấy hoặc có hành vi tình dục liên quan đến trẻ em, lạm dụng thân xác trẻ em.

Khi biết thông tin, các phụ huynh có con học tại Trường Quốc tế Singapore Đà Nẵng đều bức xúc, lo ảnh hưởng tâm sinh lý học sinh. Đồng thời, mọi người cũng mong muốn cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xem xét trong quá trình dạy học, ông Nathan Forstell liên quan đến hành vi vi phạm cũ hay không.

Nhà trường cũng đã họp phụ huynh thông tin, giải thích rõ về tình hình. Hiện, sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ, làm rõ.

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