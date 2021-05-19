Chủ tài khoản Facebook Nguyễn Ngọc Thiên Hương tiếp tục đăng đàn thông báo sẽ có buổi livestream sau bà Nguyễn Phương Hằng 2 tiếng rưỡi.

Theo thông báo mới nhất từ phía bà Nguyễn Phương Hằng, vào lúc 18h30 tối nay – ngày 19/5 bà Phương Hằng sẽ có buổi livestream, nội dung của buổi livestream cũng đã được tiết lộ sẽ liên quan đến "vợ Hoài Linh", MC Kỳ Duyên...



Đại diện bà Phương Hằng thông báo về buổi livestream tối nay - Ảnh: Chụp màn hình

Điều đáng quan tâm là ngay sau bài đăng tải của bà chủ Đại Nam, tài khoản Facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương cũng đã đăng đàn thông báo sẽ livestream vào 22h tối nay, chỉ sau bà Nguyễn Phương Hằng 2 tiếng rưỡi. Có vẻ như “người phụ nữ bí ẩn” này đã chuẩn bị sẵn sàng đáp trả nữ đại gia Phương Hằng.



Facebook Huỳnh Ngọc Thiên Hương thông báo giờ livestream sau bà Phương Hằng 2 tiếng rưỡi - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó chủ tài khoản trên cũng đã cập nhật dòng trạng thái tố mình bị "bọn xấu xa" cố tình hack Facebook để tìm kiếm thông tin cá nhân.



Chủ tài khoản tố mình bị hack Facebook - Ảnh: Chụp màn hình

Người phụ nữ này cũng khẳng định “tôi sẽ ra trình diện cơ quan công an, cơ quan pháp luật nhà nước, tìm địa chỉ tôi làm gì cho nhọc công, muốn giết tôi hay gì?”.

Không chỉ dừng lại ở đó, mới đây chủ tài khoản này lại tiếp tục chia sẻ dòng trạng thái khẳng định chống đối việc làm của bà Nguyễn Phương Hằng.



Huỳnh Ngọc Thiên Hương đăng đàn công khai chống đối bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Những thông tin được bà Phương Hằng và nhân vật Huỳnh Ngọc Thiên Hương cập nhật đang gây sốt CĐM. Có vẻ những ai đang quan tâm đến vụ việc này gần như đều chờ đợi màn “đối đầu” của hai người phụ nữ trên.

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