Trưa nay bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn từ chiều và đêm nay

Xã hội 04/07/2026 10:28

Đêm qua, bão Maysak đã vượt qua đảo Hải Nam vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo trong tối và đêm nay (4/7) sẽ đổ bộ Quảng Ninh. Từ sáng nay, mưa lớn bắt đầu ở Đông Bắc Bộ, từ trưa chiều nay, Hưng Yên – Hải Phòng – Quảng Ninh bắt đầu có gió mạnh.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 8 giờ sáng nay, tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc và 108,2 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 55 km về phía đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 160 km về phía đông nam.Theo thông tin báo Thanh Niên, Cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 8 giờ sáng nay, tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ vĩ bắc và 108,2 độ kinh đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 55 km về phía đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 160 km về phía đông nam.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8 - 9, tương đương tốc độ gió từ 62 - 88 km/giờ, giật cấp 11. Bão đang di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết sáng sớm hôm nay 4.7, sau khi đi qua đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão số 1 đã đi vào vịnh Bắc Bộ, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ở Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); cấp 6, giật cấp 8 ở Cô Tô (Quảng Ninh).

Trưa nay bão số 1 Maysak áp sát Quảng Ninh - Hải Phòng, gây mưa lớn từ chiều và đêm nay - Ảnh 1
Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Maysak sáng 4/7. Ảnh: VNExpress. 

Dự báo 4 - 5 tiếng nữa (khoảng 12 - 13 giờ) hoàn lưu bão sẽ áp sát đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng. Từ trưa nay ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10.

Bắt đầu từ sáng nay khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng có mưa, khi hoàn lưu bão áp sát đất liền sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo khả năng cao bão số 1 không đi sâu vào đất liền nước ta nhưng có thể tác động đến vùng biển, ven biển và khu vực Đông Bắc bộ. Đặc biệt, các hiện tượng giông, lốc, sét có thể xảy ra trước, trong và sau khi tâm bão đi qua.

Theo thông tin VNExpress, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo trước và trong khi bão ảnh hưởng đất liền, hoàn lưu bão có thể gây giông, lốc và gió giật mạnh. Người dân, đặc biệt tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và các tỉnh Đông Bắc Bộ, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh.

Chỉ đạo tại cuộc họp ứng phó bão số 1 chiều ngày 3.7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương ven biển quản lý chặt tàu thuyền, đặc biệt là tàu du lịch; hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn và bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Các địa phương duy trì lệnh cấm biển cho đến khi bão tan, không để người ở lại trên lồng bè, chòi canh thủy sản. Di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu. Trong đó, các khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), Lạng Sơn và Cao Bằng được dự báo sẽ có mưa lớn sau bão.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu công tác ứng phó bão số 1 phải đặt ưu tiên cao nhất là tính mạng con người, trong trường hợp cần thiết phải cưỡng chế người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Bão số 1 giật cấp 11 đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên

Cơ quan khí tượng cảnh báo, Đông Bắc Bộ cần đề phòng mưa lớn do hoàn lưu bão số 1. Mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

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