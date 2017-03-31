Trót 'lỡ dại' với bạn trai, cô gái bị cha ruột giam giữ như động vật 16 năm trời

Mới đây, một người phụ nữ bị gia đình giam cầm trong một căn phòng nhỏ giống như nhà tù suốt 16 năm đã được cảnh sát giải cứu.

Được biết căn phòng giam giữ Maria Lúcia rộng chưa đến 10m2, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc võng để cô ngủ qua đêm. Không chỉ sơ sài mà căn phòng còn vô cùng bẩn thỉu, phân và nước tiểu vương vãi khắp nơi. Về phần Maria Lúcia, cô sống qua ngày nhờ thức ăn được chu cấp từ những người thân trong gia đình. Theo lời kể của nạn nhân, cô thường xuyên phải khỏa thân trong căn phòng vì không có quần áo để thay.

Người phụ nữ đáng thương này tên là Maria Lúcia de Almeida Braga, 36 tuổi, sống tại thị trấn Uruburetama, Brazil. Theo thông tin của Mirror, cách đây 20 năm Maria Lúcia đã bị gia đình nhốt lại vì mang thai.

Vào ban đêm, Maria Lúcia chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng le lói hắt qua những lỗ hổng trên trần nhà để nhìn mọi vật xung quanh. Vì căn phòng nhỏ nơi cô bị giam giữ không có một ánh đèn, ngay cả ô cửa sổ duy nhất cũng bị đóng kín. Kể từ lúc bị giam giữ đến nay, Maria Lúcia không được biết bất kỳ thông tin gì của con trai mình. Nhờ một người ẩn danh thông báo đến cảnh sát nên cô đã được giải cứu vào ngày 9 tháng 3 vừa qua.

Một cảnh sát cho biết: “Khi nhìn thấy chúng tôi, Maria Lúcia vội vã đưa tay cầu cứu, hoàn cảnh của cô ấy rất tội nghiệp. Vì căn phòng nằm ở khu vực rất hẻo lánh nên dù nạn nhân có hét lớn thì cũng không ai nghe thấy. Lúc được cứu, cô ấy rất gầy, nhưng sau một thời gian được chăm sóc sức khỏe chu đáo thì cân nặng của cô đã ổn định hơn. Vấn đề duy nhất mà cô ấy cần khắc phục hiện nay đó chính là khả năng giao tiếp. Vì bị giam giữ khá lâu, cô không thể giao tiếp bình thường với mọi người”.

Theo cảnh sát, hai người phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong vụ án này là cha và anh trai của Maria Lúcia. Hiện cảnh sát đã tiến hành bắt giữ João de Almeida Braga, 48 tuổi – anh trai của nạn nhân. Người này sẽ bị trừng trị vì tội giam giữ bất hợp pháp và ngược đãi. Về phần cha của Maria Lúcia do sức khỏe kém nên không bị truy tố trước pháp luật.

Luật sư của Maria Lúcia – Harley Filho nói: “16 năm trước, khi Maria Lúcia mang thai, người cha đã giam giữ cô ấy vì quá xấu hổ. Đứa bé cũng được giao cho người khác nuôi dưỡng”.

Cảnh sát cho biết thêm họ đã tìm thấy đứa trẻ mà Maria Lúcia đã sinh ra vào 16 năm trước. Sau khi sức khỏe, tin thần của cô ổn định hơn. Họ sẽ cho hai mẹ con gặp mặt nhau.