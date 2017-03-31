Trót 'lỡ dại' với bạn trai, cô gái bị cha ruột giam giữ như động vật 16 năm trời

Xã hội 31/03/2017 14:27

Vì mang thai với bạn trai trước khi kết hôn, một cô gái đã bị gia đình giam giữ trong căn phòng rộng chưa đếm 10m2 suốt 16 năm trời, theo Mirror.

Mới đây, một người phụ nữ bị gia đình giam cầm trong một căn phòng nhỏ giống như nhà tù suốt 16 năm đã được cảnh sát giải cứu.

Trót 'lỡ dại' với bạn trai, cô gái bị cha ruột giam giữ như động vật 16 năm trời - Ảnh 1
Nơi Maria Lúcia de Almeida Braga bị giam giữ trong 16 năm trời. Ảnh: Mirror

Người phụ nữ đáng thương này tên là Maria Lúcia de Almeida Braga, 36 tuổi, sống tại thị trấn Uruburetama, Brazil. Theo thông tin của Mirror, cách đây 20 năm Maria Lúcia đã bị gia đình nhốt lại vì mang thai.

Được biết căn phòng giam giữ Maria Lúcia rộng chưa đến 10m2, bên trong chỉ có duy nhất một chiếc võng để cô ngủ qua đêm. Không chỉ sơ sài mà căn phòng còn vô cùng bẩn thỉu, phân và nước tiểu vương vãi khắp nơi. Về phần Maria Lúcia, cô sống qua ngày nhờ thức ăn được chu cấp từ những người thân trong gia đình. Theo lời kể của nạn nhân, cô thường xuyên phải khỏa thân trong căn phòng vì không có quần áo để thay.

Trót 'lỡ dại' với bạn trai, cô gái bị cha ruột giam giữ như động vật 16 năm trời - Ảnh 2
Căn phòng giam giữ Maria Lúcia de Almeida Braga rộng chưa đến 10m2, vô cùng bẩn thỉu. Ảnh: Mirror

Vào ban đêm, Maria Lúcia chỉ có thể dựa vào chút ánh sáng le lói hắt qua những lỗ hổng trên trần nhà để nhìn mọi vật xung quanh. Vì căn phòng nhỏ nơi cô bị giam giữ không có một ánh đèn, ngay cả ô cửa sổ duy nhất cũng bị đóng kín. Kể từ lúc bị giam giữ đến nay, Maria Lúcia không được biết bất kỳ thông tin gì của con trai mình. Nhờ một người ẩn danh thông báo đến cảnh sát nên cô đã được giải cứu vào ngày 9 tháng 3 vừa qua.

Trót 'lỡ dại' với bạn trai, cô gái bị cha ruột giam giữ như động vật 16 năm trời - Ảnh 3
Maria Lúcia de Almeida Braga được giải cứu vào ngày 9 tháng 3 vừa rồi. Ảnh: Mirror

Một cảnh sát cho biết: “Khi nhìn thấy chúng tôi, Maria Lúcia vội vã đưa tay cầu cứu, hoàn cảnh của cô ấy rất tội nghiệp. Vì căn phòng nằm ở khu vực rất hẻo lánh nên dù nạn nhân có hét lớn thì cũng không ai nghe thấy. Lúc được cứu, cô ấy rất gầy, nhưng sau một thời gian được chăm sóc sức khỏe chu đáo thì cân nặng của cô đã ổn định hơn. Vấn đề duy nhất mà cô ấy cần khắc phục hiện nay đó chính là khả năng giao tiếp. Vì bị giam giữ khá lâu, cô không thể giao tiếp bình thường với mọi người”.

Theo cảnh sát, hai người phải chịu toàn bộ trách nhiệm trong vụ án này là cha và anh trai của Maria Lúcia. Hiện cảnh sát đã tiến hành bắt giữ João de Almeida Braga, 48 tuổi – anh trai của nạn nhân. Người này sẽ bị trừng trị vì tội giam giữ bất hợp pháp và ngược đãi. Về phần cha của Maria Lúcia do sức khỏe kém nên không bị truy tố trước pháp luật.

Luật sư của Maria Lúcia – Harley Filho nói: “16 năm trước, khi Maria Lúcia mang thai, người cha đã giam giữ cô ấy vì quá xấu hổ. Đứa bé cũng được giao cho người khác nuôi dưỡng”.

Cảnh sát cho biết thêm họ đã tìm thấy đứa trẻ mà Maria Lúcia đã sinh ra vào 16 năm trước. Sau khi sức khỏe, tin thần của cô ổn định hơn. Họ sẽ cho hai mẹ con gặp mặt nhau.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 30 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 30 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày