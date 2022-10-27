Trong lúc chờ bạn gái, nam thanh niên bất ngờ bị nhóm người lạ 'bắt giữ' và chiếm đoạt xe ô tô

Xã hội 27/10/2022 10:44

Rạng sáng ngày 16/10, trong khi chị Thanh đang biểu diễn trên sân khấu, anh Đại đứng phía dưới thì bị một nhóm thanh niên bắt giữ và chiếm đoạt 1 chiếc xe ô tô.

Theo thông tin từ Zingnews, chiều 26/10, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan CSĐT, Công an TP. Móng Cái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Theo đó, các đối tượng Nguyễn Văn Quyết (SN 1982, trú ở thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), Lã Văn Giang (SN 1992, trú ở thôn Biển Dưới, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) bị khởi tố, bắt về hành vi "Bắt giữ người trái pháp luật".

Cùng hành vi trên, đối tượng Thái Thị Hương (SN 1992, hộ khẩu thường trú ở thôn Lũng Giang, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trong lúc chờ bạn gái, nam thanh niên bất ngờ bị nhóm người lạ 'bắt giữ' và chiếm đoạt xe ô tô - Ảnh 1
Ba đổi tượng Hương, Giang và Quyết - Ảnh: báo Đại đoàn kết

 

Theo thông tin từ báo Đại đoàn kết, trước đó, chị Lê Thị Thanh (29 tuổi, ở huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) cùng người yêu là anh Ngô Tiến Đại (34 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đến quán karaoke Kinh Đô (phường Trần Phú, TP. Móng Cái) để biểu diễn DJ.

Rạng sáng ngày 16/10, trong khi chị Thanh đang biểu diễn trên sân khấu, anh Đại đứng phía dưới thì bị một nhóm thanh niên bắt giữ và chiếm đoạt 1 chiếc xe ô tô chưa rõ đưa đi đâu. Sau đó, chị Thanh đã đến cơ quan Công an để trình báo sự việc.

Sau quá trình xác minh, đến ngày 19/10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Móng Cái đã ra lệnh bắt giữ Thái Thị Hương và Lã Văn Giang về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Qua đấu tranh, hai đối tượng trên khai nhận cùng tham gia thực hiện hành vi trên còn có Nguyễn Văn Quyết. Ngày 20/10, Tổ công tác Công an TP. Móng Cái đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Văn Quyết tại khu Phố Mới (phường Đồng Nguyên, TP Từ Sơn, Bắc Ninh).

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của Quyết và thu giữ 1 túi nilon bên trong chứa 27 viên nén màu hồng; 1 túi nilon màu hồng và 3 túi nilon màu tím than, bên trong chứa 607 viên nén màu hồng; 1 túi nilon bên trong chứa khoảng 30 gam chất tinh thể màu trắng; 3 túi ni lon bên trong chứa khoảng 3 gam chất tinh thể màu trắng và một số đồ vật, tài liệu khác.

Đặc biệt, tại thời điểm bắt giữ và khám xét trong phòng còn có 3 người, trong đó có Phạm Duy Tâm (43 tuổi, HKTT: phố Nội Trì 2, phường Tân Hồng, TP. Từ Sơn, Bắc Ninh). Quá trình đấu tranh xác định toàn bộ số ma túy đá, ketamine, thuốc lắc, hồng phiến, chiếc cân tiểu ly và 50 túi nilon chưa qua sử dụng là của Phạm Duy Tâm để sử dụng cho bản thân.

Công an TP. Móng Cái đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh chuyển hồ sơ, tang vật và đối tượng Phạm Duy Tâm cho Công an tỉnh Bắc Ninh giải quyết theo thẩm quyền.

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