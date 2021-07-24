Trong 24 giờ, có hơn 650 người từ vùng dịch ồ ạt đổ về Quảng Ngãi, phát hiện 1 người dương tính với Covid-19

Sáng 24/7, lực lượng trực chốt kiểm soát thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện 657 người chạy xe máy, ô tô từ vùng dịch TP.HCM và các tỉnh phía Nam về. Trong đó, phát hiện 1 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo báo Lao động đưa tin, sáng 24/7, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, trong vòng 24 giờ (từ 5h ngày 23/7 đến 5h ngày 24/7), lực lượng trực chốt kiểm soát dịch tại khu vực đèo Bình Đê (thị xã Đức Phổ) đã phát hiện 657 người điều khiển xe máy, ô tô từ vùng dịch TP.HCM và các tỉnh phía Nam đổ về địa phương này.

Hàng trăm người đi xe máy từ vùng dịch đổ về Quảng Ngãi - Ảnh: Báo Lao động

Theo thông tin của báo Quãng Ngãi, tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Trong số này đã phát hiện 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người này từ vùng dịch TP.HCM về đã cách ly tập trung ở Trường Cao đẳng Việt Nam- Hàn Quốc- Quảng Ngãi (cơ sở 3) ở TX.Đức Phổ. Tuy nhiên, người này bị rối loạn tâm thần nên đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh.

Ngoài trường hợp nêu trên, Sở Y tế địa phương cũng vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp khác trong khu vực phong tỏa thuộc phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ dương tính với SARS-CoV-2.

Thống kê từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi đã ghi nhận 252 ca Covid-19. Trong đó, đã có 50 người được điều trị khỏi, còn 202 bệnh nhân tiếp tục được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Hiện các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh đang trong tình trạng quá tải, với hơn 2.500 người.

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