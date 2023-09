Trêu chọc cô gái nhưng bị phản kháng, hai thanh niên trở mặt hành hung cô gái. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip hai thanh niên đánh một cô gái gây nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng. Người đăng tải clip chia sẻ:

"Cách đây ít phút đang ngồi nhâm nhi ly cafe trên đường Trần Đại Nghĩa - HN. Tự dưng thấy tiếng con gái kêu ầm ĩ, thất thanh ngoài đường kêu ' cứu...cứu', ngó ra thấy 2 ông kễnh con đang trêu bạn gái kia.

Tưởng trêu một tí thì thôi, ai ngờ cò quay trêu một lúc lâu, không trêu được xong còn quay ra đánh bạn gái sinh viên kia...Phải mọi người ở đấy quay ra can ngăn hai thằng trẻ trâu mới thôi."

Theo hình ảnh trong clip, hai chàng trai có hành vi chặn đầu xe và trêu chọc cô gái. Khi nạn nhân phản kháng và bỏ chạy ra chỗ khác, hai thanh niên liền đuổi theo, giữ tay và đánh nhiều nhát vào đầu. Nghe tiếng kêu cứu, một số người gần đó chạy đến giải cứu cô gái tội nghiệp và dạy cho thủ phạm một bài học.

Hầu hết cư dân mạng đều rất bức xúc lên án hai chàng trai trong clip. Ai cũng cho rằng hành vi đàn ông "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với phụ nữ là không chấp nhận được.

Bạn Diệu Linh bức xúc: "Đàn ông lại đánh phụ nữ, mà còn là hai đánh một. Quá hèn hạ!".

"Gặp bọn này tốt nhất đi qua thật nhanh, im lặng là xong tránh rắc rối", bạn Phạm Hùng đưa ra ý kiến.

Thấy gái là trêu chọc vô duyên quá. Thanh niên này phải đánh cho tỉnh người ra", Mai Tường Vy phẫn nộ.

