Trêu ghẹo không được, hai thanh niên đánh luôn cô gái

Xã hội 17/07/2017 07:08

Trêu chọc cô gái nhưng bị phản kháng, hai thanh niên trở mặt hành hung cô gái. Vụ việc xảy ra tại Hà Nội khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip hai thanh niên đánh một cô gái gây nhiều bức xúc trong cộng đồng mạng. Người đăng tải clip chia sẻ: 

"Cách đây ít phút đang ngồi nhâm nhi ly cafe trên đường Trần Đại Nghĩa - HN. Tự dưng thấy tiếng con gái kêu ầm ĩ, thất thanh ngoài đường kêu ' cứu...cứu', ngó ra thấy 2 ông kễnh con đang trêu bạn gái kia.

Tưởng trêu một tí thì thôi, ai ngờ cò quay trêu một lúc lâu, không trêu được xong còn quay ra đánh bạn gái sinh viên kia...Phải mọi người ở đấy quay ra can ngăn hai thằng trẻ trâu mới thôi."

Theo hình ảnh trong clip, hai chàng trai có hành vi chặn đầu xe và trêu chọc cô gái. Khi nạn nhân phản kháng và bỏ chạy ra chỗ khác, hai thanh niên liền đuổi theo, giữ tay và đánh nhiều nhát vào đầu. Nghe tiếng kêu cứu, một số người gần đó chạy đến giải cứu cô gái tội nghiệp và dạy cho thủ phạm một bài học. 

Hầu hết cư dân mạng đều rất bức xúc lên án hai chàng trai trong clip. Ai cũng cho rằng hành vi đàn ông "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với phụ nữ là không chấp nhận được. 

Trêu ghẹo không được, hai thanh niên đánh luôn cô gái - Ảnh 1
Trêu chọc không xong, hai thanh niên đánh luôn cô gái khiến nhiều người phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Trêu ghẹo không được, hai thanh niên đánh luôn cô gái - Ảnh 2
Cư dân mạng bức xúc với hành động "trêu chọc không xong đánh luôn cô gái" của hai thanh niên trong clip 

Bạn Diệu Linh bức xúc: "Đàn ông lại đánh phụ nữ, mà còn là hai đánh một. Quá hèn hạ!".

"Gặp bọn này tốt nhất đi qua thật nhanh, im lặng là xong tránh rắc rối", bạn Phạm Hùng đưa ra ý kiến.

Thấy gái là trêu chọc vô duyên quá. Thanh niên này phải đánh cho tỉnh người ra", Mai Tường Vy phẫn nộ.

Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng'

Phát hoảng cảnh cô gái cho con sâu xanh vào mồm chụp ảnh 'tự sướng'

Cô gái trong ảnh dưới đây đang khiến cộng đồng mạng phát khiếp vì những hình ảnh "tự sướng" cùng con sâu xanh vô cùng kinh dị.

Xem thêm
Từ khóa:   hai thanh niên trêu chọc và đánh một cô gái hai thanh niên đánh một cô gái Trêu chọc không xong đánh luôn cô gái

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 3 giờ 25 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 4 giờ 25 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày