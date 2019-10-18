Người đàn ông đang chạy xe đi làm thì bất ngờ ngã ra đường. Đúng lúc này chiếc xe tang đi tới đã cán chết nạn nhân. Vụ tai nạn thương tâm đang được điều tra làm rõ.

Mới đây, trên đường ĐT747, đoạn thuộc phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người xót xa.

Nạn nhân là ông Nguyễn Bình Xuyên (43 tuổi, quê Cà Mau). Khoảng 8 giờ sáng nay (18/10), ông Xuyên điều khiển xe máy đi trên đường ĐT747 theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai để đi làm.

Khi đến khu vực trên thì bất ngờ ngã ra đường, đúng lúc này một chiếc xe tang biển số Bình Dương chạy cùng chiều phía sau do không kịp xử lý đã cán lên người nạn nhân dẫn đến tử vong tại chỗ, theo Vietnamnet.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: FB

Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, tại tỉnh lộ 171, đoạn qua địa phận thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũng xảy ra tai nạn thương tâm khiến đôi vợ chồng thương vong.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 11/10, anh Hoàng Văn Xoài (SN 1988, trú tại xã Tô Mậu, Lục Yên) điều khiển xe máy mang BKS 21C1 – 20018 chở theo vợ là chị Đinh Thị Liên lưu thông trên tỉnh lộ 171, theo hướng Khánh Hòa đi thị trấn Yên Thế.

Khi di chuyển đến địa phận thôn Làng Mường thì xe máy anh Xoài đâm phải chó thả rông khiến hai vợ chồng anh ngã xuống đường.

Đúng lúc này, ô tô BKS 21C - 03070 do tài xế tên Huyên (người cùng huyện) điều khiển không kịp xử lý đã cán qua người anh Xoài tử vong, còn chị Liên bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Tô Mậu và Công an huyện Lục Yên đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ 2 xe máy tông nhau khiến 6 người thương vong: Các nạn nhân mới 14-15 tuổi, đều không đội nón bảo hiểm Tai nạn thương tâm xảy ra khi xe máy kẹp bốn tông vào xe máy khác khiến 6 người thương vong. Đáng nói, các nạn nhân đều trong độ tuổi 14-15 và không đội nón bảo hiểm.

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