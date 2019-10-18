Trên đường đi làm, người đàn ông bị xe tang cán tử vong

Xã hội 18/10/2019 14:32

Người đàn ông đang chạy xe đi làm thì bất ngờ ngã ra đường. Đúng lúc này chiếc xe tang đi tới đã cán chết nạn nhân. Vụ tai nạn thương tâm đang được điều tra làm rõ.

Mới đây, trên đường ĐT747, đoạn thuộc phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người xót xa. 

Nạn nhân là ông Nguyễn Bình Xuyên (43 tuổi, quê Cà Mau). Khoảng 8 giờ sáng nay (18/10), ông Xuyên điều khiển xe máy đi trên đường ĐT747 theo hướng từ Bình Dương về Đồng Nai để đi làm.

Khi đến khu vực trên thì bất ngờ ngã ra đường, đúng lúc này một chiếc xe tang biển số Bình Dương chạy cùng chiều phía sau do không kịp xử lý đã cán lên người nạn nhân dẫn đến tử vong tại chỗ, theo Vietnamnet.

tai nan thuong tam 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: FB

Nhận tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Cách đây không lâu, tại tỉnh lộ 171, đoạn qua địa phận thôn Làng Mường, xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũng xảy ra tai nạn thương tâm khiến đôi vợ chồng thương vong.

Khoảng 7 giờ sáng ngày 11/10, anh Hoàng Văn Xoài (SN 1988, trú tại xã Tô Mậu, Lục Yên) điều khiển xe máy mang BKS 21C1 – 20018 chở theo vợ là chị Đinh Thị Liên lưu thông trên tỉnh lộ 171, theo hướng Khánh Hòa đi thị trấn Yên Thế.

Khi di chuyển đến địa phận thôn Làng Mường thì xe máy anh Xoài đâm phải chó thả rông khiến hai vợ chồng anh ngã xuống đường. 

Đúng lúc này, ô tô BKS 21C - 03070 do tài xế tên Huyên (người cùng huyện) điều khiển không kịp xử lý đã cán qua người anh Xoài tử vong, còn chị Liên bị thương nặng.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Tô Mậu và Công an huyện Lục Yên đã có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ 2 xe máy tông nhau khiến 6 người thương vong: Các nạn nhân mới 14-15 tuổi, đều không đội nón bảo hiểm

Vụ 2 xe máy tông nhau khiến 6 người thương vong: Các nạn nhân mới 14-15 tuổi, đều không đội nón bảo hiểm

Tai nạn thương tâm xảy ra khi xe máy kẹp bốn tông vào xe máy khác khiến 6 người thương vong. Đáng nói, các nạn nhân đều trong độ tuổi 14-15 và không đội nón bảo hiểm.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn chết người tai nạn giao thông Bình Dương

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản