Tranh giành khách, hai nhà xe ẩu đả gây náo loạn giữa quốc lộ

Xã hội 14/11/2017 16:27

Mâu thuẫn trong quá trình đón khách, hai nhà xe Trường Hương và Nghĩa Quý đã xảy ra ẩu đả ngay trên quốc lộ.

Ông Bùi Đình Hà, Trưởng Công an thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ ẩu đả giữa 2 nhà xe chạy tuyến Quế Phong - Quỳnh Long (Quỳnh Lưu).

Tranh giành khách, hai nhà xe ẩu đả gây náo loạn giữa quốc lộ - Ảnh 1
Tranh giành khách dẫn đến đánh nhau giữa hai nhà xe ở thị trấn Kim Sơn, Hòa Bình (Nghệ An)

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong. Trong quá trình đón khách, hai nhà xe Trường Hương và Nghĩa Quý cùng chạy tuyến cố định Quế Phong – Quỳnh Lưu tranh giành khách dẫn đến đánh nhau ngay trên quốc lộ 7. Thấy vậy, hành khách và người dân địa phương đã báo cáo sự việc lên chính quyền địa phương.

Nhận được thông tin, Công an thị trấn Kim Sơn đã mời hai chủ xe cùng những người liên quan về trụ sở lập biên bản và xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Được biết, giữa 2 nhà xe có giờ làm và lệnh xuất bến gần nhau. Hiện vụ ẩu đả đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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