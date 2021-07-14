Tranh cãi vụ đưa mèo đi khám thú y, chính chủ nhận sai và lên tiếng: 'Em mong mọi người ngưng bàn tán và chia sẻ'

Xã hội 14/07/2021 16:29

Một tài khoản Facebook nhận là bạn nữ trong đoạn clip đưa mèo đi khám thú y trong thời điểm giãn cách theo chỉ thị 16, đã lên tiếng trên cá nhân và mong mọi người dừng bàn tán để sự việc kết thúc tại đây.

Vừa qua, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip gây xôn xao khi ghi lại cảnh 2 thanh niên (1 nam, 1 nữ) mếu máo xin qua trạm kiểm soát dịch tại TP. Tân An (Long An) để kịp đưa chú mèo đang bị bệnh đến khám thú y. Thế nhưng, cán bộ tại chốt kiểm soát dịch đã không thông qua và cũng liên tục giải thích rằng đang thực hiện Chỉ thị 16 nên người dân chỉ được ra đường khi thật sự cần thiết. Trong clip, người cán bộ giải thích: 

"Chú hỏi 2 đứa nè, tính mạng con mèo bằng cả cộng đồng hay không, tại sao 2 đứa thực hiện không tốt? Thôi mời 2 đứa vào chỗ công an làm việc đi, chắc chắn là phải xử lý vi phạm thôi. Ra đường không có lý do chính đáng đây".

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Sau khi đưa lý do không được đồng ý, cả hai phải vào chốt làm việc của lực lượng chức năng - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội đã gây ra tranh cãi lớn từ dư luận. Thấy sự việc đã đi quá xa và gây nhiều ồn ào, mới đây, Facebook có tên tài khoản là D.M – tự nhận là bạn nữ trong đoạn clip đã tiếp tục có bài đăng lên tiếng mong muốn mọi người hãy cho câu chuyện được ngừng tại đây. Cụ thể, bạn nữ nhận mình có phần lỗi sai trong việc này vì đã ra đường trong thời điểm nhạy cảm. Bên cạnh đó, em cho biết phía bên người đăng tải đoạn clip khi chưa được sự đồng ý cũng đã liên lạc để xin lỗi.

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Bài đăng được cho là của bạn nữ trong đoạn clip nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Liên quan đến sự việc ồn ào này, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Nguyễn Quang Thái - Chủ tịch UBND TP. Tân An, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Tân An, cho biết quan điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thì hành vi dẫn chó, mèo đi ra các khu vực công cộng là hành vi bị cấm trong lúc địa phương đang tiến hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Riêng về hành vi quay clip để đăng tải lên mạng xã hội, ông Thái nói thêm: "Tôi sẽ yêu cầu các chốt trực kiểm soát, báo cáo lại vụ việc và sẽ xử lý nghiêm nếu có sai phạm xảy ra. Khi có kết quả xác minh, xử lý, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí".

Giữa lúc dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về clip hai bạn trẻ đưa mèo đi khám, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An chính thức lên tiếng

Giữa lúc dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về clip hai bạn trẻ đưa mèo đi khám, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An chính thức lên tiếng

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip hai bạn trẻ ở Long An đưa mèo đi khám nhưng bị chặn lại khiến dư luận nổ ra nhiều luồng ý kiến. Liên quan đến vụ việc, giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Long An đã chính thức lên tiếng.

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