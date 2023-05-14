Trắng đêm cứu thuyền viên nguy kịch do bị máy xay đá nghiền nát bàn tay

Xã hội 14/05/2023 15:32

Một thuyền viên bị máy xay đá nghiền nát bàn tay phải, mất nhiều máu, tình hình sức khỏe chuyển biến xấu, tình huống khẩn cấp có thể dẫn đến tử vong rất cao.

Theo thông tin từ VOV, ngày 13/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận tin cứu nạn khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu PY 90179 TS đã cử cán bộ liên lạc để cập nhật tình trạng thuyền viên và hướng dẫn các biện pháp sơ cứu ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên.

Trắng đêm cứu thuyền viên nguy kịch do bị máy xay đá nghiền nát bàn tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, đơn vị này đã thông tin phối hợp với các cơ quan hữu quan tại tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ban chỉ huy Vùng IV Hải quân để phối hợp hỗ trợ kịp thời cho thuyền viên trên tàu.

Tuy nhiên, thuyền viên của tàu này bị máy xay đá nghiền nát bàn tay phải, mất nhiều máu tình hình sức khỏe bệnh nhân ngày càng chuyển biến xấu. Trước tình huống khẩn cấp có thể dẫn đến tử vong rất cao, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 trực tiếp ra ứng cứu.

Trắng đêm cứu thuyền viên nguy kịch do bị máy xay đá nghiền nát bàn tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo Tạp chí Giao thông Vận Tải, đến 19h28 ngày 13/5/2023, tàu SAR 273 đã tiếp cận được tàu PY 90179 TS và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cứu nạn.

Thời tiết tại khu vực có ảnh hưởng của mưa dông cục bộ, vị trí bị nạn cách xa bờ khiến công tác cứu nạn gặp khó khăn, nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm của tập thể lực lượng cứu nạn, sau nhiều giờ vật lộn sóng gió trong đêm, cuối cùng đã tiếp nhận được nạn nhân, kịp thời thực hiện các biện pháp cấp cứu khẩn cấp và đưa về cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nha Trang), bàn giao cho các cơ quan chức năng vào lúc 3h09 ngày 14/5/2023.

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