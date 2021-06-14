Trải nghiệm 21 ngày đọc thú vị cùng Sunshine Maple Bear qua dự án Sunshine Readers

Công trình nghiên cứu của Maxwell Maltz – một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ vào những năm 1950 đã chứng minh, nếu duy trì lặp đi lặp lại một hoạt động trong suốt 21 ngày, con người sẽ thiết lập được một thói quen mới. Kể từ khi công trình của ông được biết đến và phổ biến rộng rãi, nhiều đơn vị, tổ chức và nhiều ngành đã áp dụng “công thức 21 ngày” này để thiết lập một thói quen tích cực nào đó.

Là một trong những hệ thống giáo dục hàng đầu, đề cao việc phát triển toàn diện cho học sinh, trong đó, đặc biệt chú trọng phần nâng cao khả năng tiếng Anh, một trong những tiêu chí để các em trở thành thế hệ công dân toàn cầu trong tương lai, Sunshine Maple Bear tổ chức nhiều chương trình, dự án thú vị để giúp học sinh nâng cao tình yêu với việc đọc sách. Sunshine Maple Bear xem việc rèn luyện đọc là một phương thức giáo dục có giá trị lớn đối với sự phát triển của trẻ.

Ngày nay, trong môi trường giáo dục, nhiều trường học xem việc thiết lập, duy trì và phổ biến văn hoá đọc cho học sinh là một mục tiêu quan trọng. Đọc sách không chỉ làm phong phú thêm kiến thức về khoa học, văn học, nghệ thuật, cũng như đời sống , mà sách còn có tác dụng giải trí , giúp các em học sinh giải tỏa căng thẳng, áp lực trong học tập. Thông qua việc đọc sách , các em sẽ có thêm vốn từ ngữ, những bài học về giá trị sống và rèn luyện nhân cách.

Với mục tiêu đó, bắt đầu từ ngày 12/6, Sunshine Maple Bear triển khai dự án Sunshine Readers với 21 ngày thử thách thú vị. Đây được xem là một trong những hoạt động bổ ích, ý nghĩa dành cho không chỉ học sinh mà cả phụ huynh trong dịp hè này.

Trải nghiệm những thử thách thú vị, nâng cao văn hóa đọc cho thế hệ công dân toàn cầu

Theo chia sẻ của Sunshine Maple Bear, đơn vị này sẽ triển khai dự án Sunshine Readers với 21 ngày thử thách thú vị cho các bạn nhỏ từ 2 – 6 tuổi trong và ngoài hệ thống.

Tham gia dự án, các em học sinh sẽ được trải nghiệm 21 ngày thử thách phù hợp với độ tuổi, niềm yêu thích của mỗi cá nhân. Mỗi thử thách sẽ trang bị cho các con các kiến thức, kỹ năng về một lĩnh vực nhất định, giúp con ngày càng hứng thú với việc đọc sách cũng như tăng cường khả năng tiếng Anh của mình.

Để bổ trợ cho khả năng đọc của các con, hàng tuần, các chuyên gia Maple Bear Canada sẽ đưa ra các hướng dẫn giúp các con kiên trì với việc đọc sách, đồng thời chỉ ra các cách giúp cha mẹ có thể đồng hành cùng con xây dựng văn hóa đọc hiệu quả, từ đó lan tỏa đến mọi người xung quanh.

Ngoài 21 ngày thử thách, dự án Sunshine Readers còn có cuộc thi đọc dành riêng cho các bạn nhỏ Mầm non với nhiều giải thưởng ý nghĩa.

Dự án Sunshine Readers được kỳ vọng sẽ tạo ra sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái, xây dựng văn hóa đọc tích cực, cùng con phát huy tinh thần sáng tạo không giới hạn. Đặc biệt, dự án cũng đồng thời tạo môi trường để các con được rèn luyện sự tự tin, khả năng kể chuyện sáng tạo, góp phần làm phong phú, đa dạng các hoạt động dạy và học tiếng Anh của nhà trường. Khả năng song ngữ vượt trội cũng chính là một trong các yếu tố để các em học sinh trở thành “Công dân toàn cầu” trong mục tiêu giáo dục của Sunshine Maple Bear.

Với ưu thế là ngôi trường song ngữ mang đẳng cấp quốc tế, thông qua chương trình tiếng Anh Maple Bear bản quyền tại Sunshine Maple Bear học sinh sẽ được phát triển khả năng song ngữ vượt trội, tư duy logic bậc cao, giúp các em tự tin hội nhập với năng lực của những công dân toàn cầu.

Sunshine Readers chính là một dự án nhỏ giúp mỗi học sinh thêm tự tin và mở rộng vốn tiếng Anh của bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời khám phá kho tàng tri thức mới lạ, đánh thức niềm say mê đọc sách. Dự án còn giúp nhà trường, phụ huynh đồng hành cùng các con xây dựng văn hóa đọc để các con tiếp cận kho tàng tri thức với tâm thế chủ động, vui vẻ, hạnh phúc.

Tham gia 21 ngày thử thách cũng là cách để cha mẹ thêm phần gắn kết với con cái

Đại diện hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear chia sẻ: Việc đọc sách không chỉ dừng lại ở chỗ tiếp thu kiến thức mà còn tạo thói quen tự học, tự nghiên cứu của học sinh, bên cạnh đó còn rèn cho học sinh những kỹ năng, thói quen tự học, tự nghiên cứu có lợi cho trí não và sức khỏe.

Sunshine Maple Bear là thương hiệu Giáo dục của Sunshine Group, một những trong những hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền chương trình của Maple Bear Canada – thương hiệu uy tín đã thành công tại hơn 500 điểm trường và 30 quốc gia trên thế giới.

Được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, những ngôi trường mang thương hiệu Sunshine Maple Bear đã kế thừa và phát huy tinh hoa giáo dục của Canada và Việt Nam để tạo môi trường học tập đẳng cấp quốc tế ngay tại Hà Nội. Với phương pháp lấy người học làm trung tâm, mỗi học sinh tại Sunshine Maple Bear đều được giáo dục toàn diện và đặc biệt là chú trọng phát triển tối đa năng lực của từng cá nhân trong điều kiện thực tế để các em có thể bắt nhịp và làm chủ cuộc sống.