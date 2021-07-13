TP.Vũng Tàu: Ghi nhận 35 F0 trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 14/7

Xã hội 13/07/2021 08:52

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định cho TP.Vũng Tàu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14/7 để phòng chống dịch COVID-19 sau khi phát hiện 35 F0 trên địa bàn.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 13/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, từ 0h ngày 14/7, TP.Vũng Tàu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sau khi ghi nhận 35 F0 trong cộng đồng.

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Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tối 12/7, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì cuộc họp khẩn để bàn các giải pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Tại cuộc họp, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho TP.Vũng Tàu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14/7.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, địa phương đã ghi nhận 35 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Riêng sáng 12/7, địa phương này ghi nhận 26 ca bệnh, trong đó nhiều ca có lịch trình phức tạp, chưa xác định được nguồn lây. 

Trước diễn biên phức tạp của dịch COVID-19, TP.Vũng Tàu đề nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xem xét phương án cho thành phố áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 14/7 đến hết ngày 27/7.

Kết luận cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh quyết định cho TP.Vũng Tàu giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14/7 để phòng, chống dịch COVID-19.

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