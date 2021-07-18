TP.HCM: Xuất hiện bài thi tốt nghiệp môn Ngữ Văn đạt 9,5, nhiều bài từ 8 điểm trở lên

Xã hội 18/07/2021 17:56

Hiện giáo viên TP.HCM đang chấm thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Một giám khảo chấm bài thi môn Ngữ văn tiết lộ, thành phố đã xuất hiện một bài thi Ngữ văn đạt 9,5 điểm.

Theo thông tin từ VTC News, hiện giáo viên TP.HCM đang chấm thi tốt nghiệp THPT trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Một giám khảo chấm thi môn Ngữ văn tiết lộ, thành phố đã xuất hiện một bài thi Ngữ văn đạt 9,5 điểm, ngoài ra còn có bài đạt 9 điểm. Vị giám khảo này cho biết: "Tôi đã phải rất cân nhắc khi đặt bút chấm 9,5 điểm cho bài thi đó".

Cũng theo chia sẻ của vị giám khảo này, trong cùng 1 phòng thi đã ghi nhận nhiều bài thi được từ 8 điểm trở lên, còn lại chủ yếu 6 - 7 điểm.

Năm 2020, bài thi tốt nghiệp môn Ngữ văn ở TP.HCM cũng có nhiều điểm 8 - 9. Trong khi đó, điểm trung bình bài thi Ngữ văn của cả nước là 6,62 điểm.

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Ảnh minh họa: Internet

Điểm số nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm. Ngoài ra, 119 thí sinh đạt từ 1 điểm trở xuống, chiếm tỷ lệ 0,01%. Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 75.779 bài thi (chiếm tỷ lệ 9%). Hiện đã ghi nhận 2 thí sinh đạt điểm 10 ở Nam Định và An Giang.

Với môn Ngữ văn, TP.HCM bố trí thành 20 tổ chấm thi, mỗi tổ 18 người, chia làm 2 phòng. Giám khảo chấm thi được chia thành 4 ca và thời gian mỗi ca lệch nhau 30 phút. Việc ăn trưa hay ra về của các tổ chấm cũng được bố trí lệch giờ.

Giám khảo tham gia chấm thi môn Ngữ văn cho hay, việc chấm sẽ bám theo đáp án của Bộ GD&ĐT nhưng không quá cứng nhắc. Mỗi bài thi Ngữ văn sẽ được chấm qua 2 vòng, giám khảo 1 và giám khảo 2. Nếu bài làm của thí sinh có điểm lệch giữa 2 giám khảo dưới 0,75 điểm thì 2 giám khảo sẽ thảo luận lại để thống nhất về điểm số. Lệch từ 1 - 1,25 điểm thì ghi biên bản báo cáo để điều chỉnh. Nếu điểm bài thi lệch 1,5 điểm trở lên sẽ có giám khảo chấm lần 3.

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