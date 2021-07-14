TP.HCM xem xét mở lại chợ truyền thống, cung cấp 2 mặt hàng thiết yếu

TP.HCM đang xem xét để quyết định cho chợ truyền thống hoạt động lại trong thời gian tới với số lượng ít tiểu thương và cung cấp chủ yếu 2 mặt hàng thiết yếu trong thời điểm dịch bệnh COVID-19.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 14/7, tại buổi làm việc với UBND huyện Hóc Môn về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện này, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin TP đang xem xét mở lại chợ truyền thống. Chợ cung cấp chủ yếu 2 mặt hàng là thịt, cá và rau, củ quả.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu Sở Công Thương thống nhất cách thực hiện, sớm triển khai thí điểm tại các địa phương, đảm bảo nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân trong giai đoạn thực hiện Chỉ thị 16. Không để người dân thiếu thốn, khó khăn khi mua lương thực nhất là tại các khu phong tỏa.

Đại diện Sở Công Thương cho biết kế hoạch là mỗi chợ chỉ chọn vài tiểu thương có đủ năng lực cung cấp 2 mặt hàng thiết yếu là cá, thịt và rau, củ, quả. Tiểu thương sẽ chia hàng hóa nhỏ trong từng túi, đồng giá, người dân chỉ việc đến lấy túi hàng, để lại tiền, hạn chế tiếp xúc. Ngoài ra, người dân sẽ được phát phiếu đi chợ, đảm bảo yêu cầu giãn cách, không tập trung tại 1 quầy hàng.

Lãnh đạo TP khảo sát tại huyện Hóc Môn - Ảnh: Người Lao Động

Tại buổi làm việc với huyện Hóc Môn, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao việc chủ động trong khoanh vùng, test nhanh có mục tiêu, trọng tâm ở những khu vực có nguy cơ cao được lãnh đạo huyện này áp dụng. Để tiếp tục truy vết nhanh, tách F0 ra khỏi cộng đồng, ông Nguyễn Thành phong yêu cầu lãnh đạo huyện Hóc Môn tiếp tục khoanh vùng, test nhanh COVID-19, không chạy theo chỉ tiêu, dù lấy ít mẫu nhưng có chất lượng, lưu ý quá trình thực hiện phải tuân thủ quy tắc 5K.

Ngoài ra, lãnh đạo TP yêu cầu huyện Hóc Môn phát huy vai trò của Tổ Covid cộng đồng để giám sát, kiểm tra trong khu phong tỏa, tránh trường hợp người dân trong khu phong tỏa giao lưu qua lại, lây nhiễm chéo.

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