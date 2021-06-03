TP.HCM: Thông báo khẩn tìm người từng đến cửa hàng ABC Bakery quận Tân Bình

Cơ quan chức năng kêu gọi người từng đến tiệm bánh ABC Bakery (phường 7, quận Tân Bình) từ 15h30 đến 15h40 ngày 31/5 cần khai báo ngay với cơ sở y tế để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 3/6, Trạm y tế phường 7 (quận Tân Bình, TP.HCM) cho biết lực lượng chức năng đang tìm những người từng đến tiệm bánh ABC Bakery địa chỉ số 1029 đường Cách Mạng Tháng 8. Đây là địa điểm được xác định liên quan tới ca nhiễm nCoV.

Nhà chức trách kêu gọi những người từng đến tiệm bánh này cần khai báo y tế cho Trạm y tế phường 7 hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn giám sát, cách ly.

Cơ quan chức năng đã cách ly tạm thời tiệm bánh này để thực hiện công tác khử khuẩn và điều tra dịch tễ.

Đại diện Trạm y tế phường 7 cho biết người dân có thể liên hệ qua số: 0906.605.015 (ông Điều Minh Nhật, nhân viên chống dịch) để được hướng dẫn các vấn đề giám sát, cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa: Bộ Y tế

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong ngày 3/6, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 30 bệnh nhân Covid-19 mới (19 ca đã được Bộ Y tế công bố). Trong đó, 28 người liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã được cách ly từ trước.

Những bệnh nhân này cư trú ở 11 quận, huyện gồm quận 3 (2), quận 5 (1), quận 6 (1), quận 11 (1), quận 8 (1), Bình Thạnh (4), Bình Tân (3), Tân Bình (1), Gò Vấp (12), Phú Nhuận (1), Hóc Môn (1).

Trước đó, theo HCDC, một trường hợp khác cũng được đang điều tra, xác minh nguồn lây là bệnh nhân cư trú tại quận Bình Tân, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn.

TP.HCM: 1 con hẻm ở quận 11 bị phong tỏa vì có liên quan đến Covid-19 Chiều nay 3/6, cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa 1 con hẻm ở phường 11, quận 11, TP.HCM để phục vụ công tác phun khử khuẩn do liên quan một ca nghi mắc Covid-19 mới được phát hiện.

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