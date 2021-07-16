TP.HCM: Shop mỹ phẩm, cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé tham gia bán rau, thịt... để giảm áp lực cho các điểm bán thực phẩm

Nhằm giảm tải áp lực cho các điểm bán thực phẩm tại TP.HCM, các cửa hàng như Con Cưng, Guardian... sẽ bán thực phẩm gồm rau củ, đồ đông lạnh... từ ngày 16/7.

Theo thoog tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhằm giảm tải áp lực cho các hệ thống siêu thị, cửa hàng bách hóa tiện lợi, Sở Công thương cho biết ngoài việc tính toán cho các quận huyện mở hoạt động trở lại các chợ truyền thống, từ 16/7, TP sẽ sử dụng các điểm kinh doanh đồ thiết yếu để đưa các mặt hàng rau củ và hàng đông lạnh vào bán.

Cụ thể, 150 cửa hàng thuộc chuỗi cửa hàng mẹ và bé Con Cưng, cùng 65 điểm bán của chuỗi cửa hàng bán lẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Guardian và hệ thống Vinshop, ứng dụng dành riêng cho chủ tiệm tạp hóa, sẽ tham gia vào kế hoạch bán thực phẩm từ ngày 16/7. Đây là những thông tin mà Sở Công thương TP.HCM nêu ra trong cuộc họp với UBND TP.HCM chiều 15/7.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM cũng cho biết, hiện nay có 7 doanh nghiệp logistics và thương mại độc lập tham gia bán hàng thiết yếu với công suất 1.000 tấn. Sở cũng đã làm việc với các sàn thương mại điện tử Tiki, Lzada, Sendo thống nhất bán các mặt hàng rau củ quả, và thực phẩm tươi sống khác trong thời điểm này.

Được biết, từ 1/7, TP đã huy động thêm các kênh khác từ doanh nghiệp logictis, bưu chính như VNPost, viễn thông như Viettel,… hỗ trợ trong việc mở các điểm bán lưu động, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đồng thời khai thác các khu vực gần chợ đầu mối làm nơi trung chuyển hàng hoá, phát huy việc thương lái giao hàng qua điện thoại, đưa hàng về TP.HCM.

Theo Sở Công thương, việc bổ sung nguồn hàng ra nhiều điểm bán nhằm giúp ổn định giá thực phẩm, giảm tình trạng đội giá, giúp người dân nghèo, thu nhập thấp mua thực phẩm dễ dàng hơn và có giá tốt hơn.

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