TP.HCM: Nhiều hộ gia đình 'tá hoả' khi nhận hoá đơn tiền nước vài chục triệu đồng, có hộ lên đến 46 triệu đồng sau đợt giãn cách xã hội

Được biết, trước đó, anh P. chỉ phải đóng 30.000 - 50.000 đồng mỗi tháng. Vì mới nhận được hóa đơn vào cuối tuần nên người đàn ông này dự định đầu tuần sau lên Công ty Cổ phần cấp nước Nhà Bè phản ánh. Anh P. nói:

Mới đây, trao đổi với Zing, anh P. (phường 12, quận 4) cho biết, khi nhận được hóa đơn tiền nước từ 18/9 đến 19/10, anh đã tá hoả với số tiền 46 triệu đồng, với khối lượng nước sử dụng 2.978 m3. Con số này chênh lệch quá lớn so với hóa đơn tiền nước những tháng trước.

Không chỉ riêng trường hợp của anh P., một số hộ dân ở TP.HCM cũng bất ngờ khi nhận hóa đơn nước lên tới hàng chục triệu đồng. Chị Nguyễn N. (phường 14, quận Phú Nhuận) nhận thông báo tiền nước của tháng này gia đình sử dụng hết 715 m3, với số tiền phải đóng gần 10 triệu đồng. Do chị N. thuê nhà nguyên căn, đồng hồ nước đứng tên chủ trọ vì vậy, chị đã nhờ chủ trọ phản hồi với Công ty Cổ phần cấp nước Gia Định về tiền nước tăng bất thường và nhận được thông báo nguyên nhân do sự cố vỡ ống nước. Chủ trọ đã gửi đơn tới công ty cấp nước xin giảm giá và đang chờ xem xét.

"Mong sau khi phản ánh sẽ được nhân viên của công ty cấp nước xuống kiểm tra đồng hồ, đường ống để biết xem nguyên nhân cao bất thường là do đâu và có phương án xử lý".

Chị N. phải thanh toán hóa đơn gần 10 triệu đồng tiền nước - Ảnh: Zing

Trường hợp khác là chị N.M. (quận 7) cũng có hóa đơn tiền nước tháng 10 tăng gấp đôi. Những tháng trước, tiền nước gia đình chị sử dụng chỉ tầm 350.000 đồng nhưng tiền nước tháng 10 được thông báo 790.000 đồng. Chị M cho biết: "Tôi có hỏi nhân viên ghi số nước thì được giải thích do những tháng giãn cách xã hội không ghi được số nước nên thu tiền ước lượng. Đến nay hết dịch ghi lại chỉ số mới nên sẽ dồn thêm chỉ số tiêu thụ trước đó".

Phản hổi về việc gần đây nhiều hóa đơn tiền nước tăng cao bất thường, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) lý giả,i hàng tháng, đơn vị cấp nước cần tiếp cận đồng hồ nước tại nhà khách hàng 1 lần để kiểm tra và ghi nhận chỉ số đồng hồ nước.

Tuy nhiên, do thời gian qua, giãn cách xã hội kéo dài do dịch Covid-19 khiến việc tiếp cận đồng hồ không thực hiện được. Vì vậy, đơn vị cấp nước phải xác định lượng tiêu thụ của khách hàng theo phương pháp giả định từ trung bình 3 kỳ gần nhất trước đó.

Sau thời gian giãn cách, các đơn vị cấp nước mới ghi nhận trực tiếp chỉ số đồng hồ nước nên xảy ra nhiều trường hợp chỉ số tiêu thụ cao hoặc thấp hơn so với lượng nước đã lập hóa đơn các kỳ trước đó. Sawaco nhận thấy bất cập nên đã chỉ đạo các đơn vị cấp nước tăng cường kết nối, giải quyết, giải thích rõ ràng với khách hàng, không để khiếu nại kéo dài.

Trước đó, vào tháng 8, chị Nguyễn Thị Thanh Vân, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức (TP.HCM) cũng phản ánh hóa đơn tiền nước tháng 7 của gia đình chị tăng gấp 20 lần - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Nếu ghi nhận chỉ số tiêu thụ tăng cao do bể ống trong, các đơn vị giải quyết từng trường hợp cụ thể theo quy trình giải quyết khiếu nại, căn cứ tình hình thực tế theo hướng giảm giá nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thanh toán tiền nước. Khuyến nghị khách hàng nếu thấy chỉ số đồng hồ nước chưa chính xác xin thông báo đơn vị cấp nước kịp thời điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với trường hợp ghi nhận chỉ số tiêu thụ cao hơn so với lượng nước đã lập hóa đơn các kỳ trước đó, các đơn vị cấp nước phải phân bổ lại định mức, điều chỉnh đơn giá tiền nước tương ứng với số kỳ đã tính trung bình. Việc này nhằm tính lại chính xác lượng nước theo đơn giá trong định mức và vượt định mức, không để khách hàng bị thiệt hại do dồn chỉ số tiêu thụ nước.

Nếu ghi nhận chỉ số tiêu thụ thấp hơn so với lượng nước đã lập hóa đơn các kỳ trước đó, các đơn vị chủ động liên hệ khách hàng để thống nhất việc giữ chỉ số đến khi khách hàng sử dụng vượt quá, hoặc hoàn tiền theo yêu cầu.