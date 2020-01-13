TP.HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm trên đường đi tặng quà Tết

Xã hội 13/01/2020 15:45

Trên đường đi tặng quà Tết cho khách hàng, người phụ nữ gặp tai nạn thương tâm, tử vong tại chỗ. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Sáng nay (13/1), trên đường Nguyễn Cửu Phú, đoạn qua phường Tân Tạo A, quận Bình Tân (TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn thương tâm giữa xe đầu kéo và xe máy khiến một người tử vong.

Nạn nhân được xác định là chị T.H.K (38 tuổi, quê Bình Dương). Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị K. điều khiển xe máy chạy theo hướng từ đường Trần Văn Giàu về đường Trần Đại Nghĩa. Khi đến trước số 4399A Nguyễn Cửu Phú (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân), chị K. được cho là vượt xe đầu kéo mang biển số 51C. 648.73.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến chị K. tử vong - Ảnh: Internet

Lúc này, chị K. phát hiện có chốt CSGT đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát phía trước nên chuyển hướng gấp thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo. Vụ va chạm khiến chị K. ngã xuống đường, bị bánh xe chèn qua người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, nạn nhân đang trên đường đi tặng quà Tết cho khách hàng thì gặp nạn.

2 mẹ con tử vong sau va chạm với xe bồn

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 12/1, một chiếc xe bồn lưu thông theo hướng từ TX. Tân Uyên (Bình Dương) về KCN Nam Tân Uyên. Khi lưu thông đến phường Uyên Hưng thì xảy ra va chạm với xe máy do chị N.T.T (32 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển chở theo 2 con gái.

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Sau va chạm với xe bồn, 2 mẹ con chị T. tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến chiếc xe máy bị hất văng lên vỉa hè, cả 3 mẹ con ngã xuống đường. Chị T. và con gái lớn khoảng 7 tuổi bị cán tử vong, bé gái còn lại được người dân đưa đi cấp cứu.

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Mẹ hiến tạng con trai tai nạn mang lại sự sống cho nhiều người

Ôm bó hoa cúc trắng trên tay, chị Hương nghẹn ngào tiễn biệt cậu con trai 19 tuổi vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Chị quyết định hiến lại mô tạng của con để đổi lại sự sống cho nhiều người khác.

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Từ khóa:   TP. HCM tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng

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