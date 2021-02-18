TP.HCM: Người đàn ông cuồng ghen tưới xăng đốt kiot, bé 7 tuổi và mẹ bị bỏng nặng

Xã hội 18/02/2021 15:41

Một người đàn ông 37 tuổi do ghen tuông đã tưới xăng đốt kiot. Vụ hỏa hoạn đã khiến hai mẹ con trong ngôi nhà bị bỏng nặng.

Ngày 18/2, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM bàn giao đối tượng Nguyễn Duy Thảo (37 tuổi, quận 12) cùng hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra của cơ quan công an, rạng sáng mùng 4 Tết (tức ngày 15/2) người dân sống cạnh kiot trên Tỉnh lộ 15 tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM đã phát hiện hỏa hoạn nên hô hoán, kêu cứu. Ngay lập tức, người dân đã phối hợp lực lượng chức năng dập lửa, đưa chị A. cùng người con gái 7 tuổi ra ngoài. Được biết, nhiều tài sản trong nhà bị hư hỏng, cả hai mẹ con bị bỏng nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chị A. được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, còn con gái được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Theo điều tra ban đầu, kiot bị cháy là nơi đối tượng Thảo thuê. Thảo sống chung với chị A. như vợ chồng và gần đây, Thảo có ghen tuông với người tình. 

Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, đối tượng đã khóa cửa ngoài kiot, tạt xăng vào bên trong kiot và châm lửa đốt. 

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Do ghen tuông, Thảo đã phóng hỏa đốt kiot - Ảnh minh họa: Internet

 

Công an huyện Củ Chi đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra. Đối tượng Thảo đã đến cơ quan công an đầu thú sau đó. 

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