Người đàn ông đi ô tô màu đỏ, nghi đuổi theo tên trộm rơi xuống đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tử vong.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho hay đang phối hợp Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc nghi chủ xe đuổi theo trộm bị té tử vong trên cao tốc.

Cụ thể, khoảng 8h cùng ngày, người dân phát hiện một thi thể người đàn ông nằm dưới đường 963, đoạn dưới dạ đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (phường Phú Hữu, TP Thủ Đức).

Thi thể người này có nhiều dấu vết thương, trầy xước. Một ô tô màu đỏ, không có người bên trong đang đậu trên đường cao tốc.

Ô tô đậu theo hướng từ TP.HCM đi tỉnh Đồng Nai. Vị trí phát hiện người đàn ông chết là làn đường phía đối diện ô tô. Chiều cao tính từ mặt đường cao tốc xuống dưới đường 963, nơi người đàn ông thiệt mạng là hơn 10m.

Chiếc ô tô của nạn nhân - Ảnh: Tuổi Trẻ

Vụ việc sau đó được Công an phường Phú Hữu phối hợp Công an TP Thủ Đức và lực lượng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc

Khu vực phát hiện thi thể người đàn ông - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Dân Trí, một nguồn tin từ Công an TP Thủ Đức cho biết, bước đầu, công an xác định trong lúc người đàn ông dừng ô tô trên đường cao tốc đi vệ sinh bất ngờ bị một nhóm đến lấy trộm tài sản trên xe. Sau khi quay lại thấy nhóm này bỏ chạy nạn nhân liền đuổi theo sau đó thì xảy ra vụ việc.

