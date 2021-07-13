TP.HCM: Doanh nghiệp không đáp ứng được an toàn sẽ dừng hoạt động từ 0h ngày 15/7

Xã hội 13/07/2021 21:02

Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn TP.HCM sẽ phải tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 15/7 đến khi có thông báo mới nếu không đảm bảo được một trong 2 yêu cầu về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam, chiều ngày 13/7, UBND TP.HCM đã có công văn khẩn gửi các doanh nghiệp về việc dừng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19

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Ảnh minh họa: Vnexpress

Theo UBND TP.HCM, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và qua công tác sàng lọc, tầm soát, truy vết cho thấy số lượng ca nhiễm là công nhân ở các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có mối liên hệ với nơi ở đang phân tán khắp các địa bàn quận, huyện và TP.Thủ Đức, từ đó dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao từ nơi ở của công nhân đến nơi sản xuất và ngược lại. Do đó, để thực hiện mục tiêu kép - vừa phòng dịch, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó mục tiêu bảo vệ sức khỏe nhân dân là trên hết, UBND TP.HCM cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất với các doanh nghiệp trên địa bàn khi đảm bảo 1 trong 2 trường hợp sau:

Doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được vừa sản xuất, vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm "3 tại chỗ " gồm "sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ". 

Doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện được phương châm "1 cung đường - 2 địa điểm". Cụ thể, chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân (có thể chọn ký túc xá, khách sạn, chỗ ở tập trung cho công nhân). 

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Ảnh minh họa: Internet

UBND TP cũng giao Sở Y tế TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương thẩm định các doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện nêu trên và đảm bảo an toàn trong công tác phòng dịch thì mới cho phép hoạt động; thực hiện xét nghiệm đối với công nhân định kỳ 7 ngày/lần, chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp tự chi trả. 

Trường hợp doanh nghiệp không đảm bảo theo yêu cầu nêu trên thì tạm dừng hoạt động, thời gian dừng hoạt động từ 0h ngày 15/7 cho đến khi có chỉ đạo mới. 

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