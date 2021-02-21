TP.HCM: Đi câu cá, người dân phát hiện thi thể lẫn trong lục bình

Xã hội 21/02/2021 08:19

Người dân đi câu cá thì phát hiện một thi thể trùm kín đầu nổi lên trên mặt nước, lẫn trong đám lục bình nên đã trình báo cơ quan chức năng. Sự việc xảy ra ở khu vực sông Sài Gòn, đoạn qua xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chiều ngày 20/2, Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc phát hiện thi thể nổi trên sông.

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Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Khoảng 17h cùng ngày, người dân đi câu cá ở khu vực xã An Sơn, TP Thuận An, Bình Dương thì phát hiện một thi thể nổi lên mặt nước, lẫn trong đám lục bình.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua xác minh bước đầu, lực lượng chức năng phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp, mặc quần thun, áo khoác đen và trùm kín đầu.

Hiện, sự việc vẫn đang được lực lượng chức năng địa phương tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là thi thể thứ hai được phát hiện tại khu vực này chỉ trong vòng một tuần.

Trước đó, ngày 14/2, người dân địa phương cũng đã phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn đoạn thuộc địa bàn TP.Thuận An nên trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, nạn nhân chỉ mặc chiếc quần lửng, không có áo, toàn thân đầy hình xăm, trên người không có giấy tờ tùy thân, khuôn mặt bị biến dạng. Trên cơ thể nạn nhân có vết thương.

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