TPHCM: Đang đi đẻ thì kẹt xe, em bé lại nhất quyết 'đòi' ra khiến bố thành 'bà đỡ' bất đắc dĩ

'Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày đỡ đẻ cho vợ, dù đã từng xem các bà bầu đẻ trên mạng rồi. Đến lúc viết tên vợ trong bệnh viện mà tôi vẫn còn run', người chồng tâm sự.

Khoảng 7 giờ 30 sáng nay (11/1), anh Trịnh Hoàng Long (30 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) đưa vợ là chị Nguyễn Thị Duyên đến Bệnh viện Từ Dũ bằng taxi vì có biểu hiện sắp sinh. Tuy nhiên khi mới đi được nửa đường, chị Duyên đau bụng dữ dội, trong khi đó tình hình xe cộ đang khá đông đúc. Có vẻ như đứa trẻ khá cứng đầu, nhất quyết "đòi ra ngoài" mặc đường sá đang kẹt cứng. Đường sá kẹt xe khiến em bé sinh ra trong hoàn cảnh vừa trớ trêu vừa đáng nhớ - Ảnh: Trí Thức Trẻ Khi xe taxi đi đến đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thượng Hiền (quận 3), chị Duyên đau bụng không thể chịu nổi đành nói với chồng: "Con sắp ra rồi" khiến đứa con đầu 2 tuổi ngồi kế bên mẹ sợ hãi, ôm chặt bịch tã giấy trên tay.

Tiếp đó, anh Long nghe tiếng "bịch" như bóng nước bị vỡ, xác định vợ đã vỡ ối nên tự trấn an tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng đón con chào đời. "Tôi sờ dưới người vợ thấy đầu em bé, hơi sợ nhưng cũng kéo quần trong vợ xuống và động viên em ơi rặn đi. Khi đến đường Cao Thắng, chút xíu là tới Bệnh viện Từ Dũ thì em bé ra rồi. Tôi cởi áo quấn con và đặt em bé lên ngực cho bà xã ôm. Con trai 2 tuổi của tôi không biết gì, thấy vậy cũng nhào tới ôm hôn em luôn. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày đỡ đẻ cho vợ, dù đã từng xem các bà bầu đẻ trên mạng rồi. Đến lúc viết tên vợ trong bệnh viện mà tôi vẫn còn run", anh Long trao đổi với Trí Thức Trẻ.

Nhớ lại chuyện đỡ đẻ cho vợ trên taxi, người chồng vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ - Ảnh: Trí Thức Trẻ Dù run sợ là thế, anh Long vẫn rất hạnh phúc vì được tận tay đón con chào đời. May mắn là chị Duyên sinh nở dễ dàng, chỉ mất vài phút là xong và quá trình diễn ra cũng không có trục trặc gì. Tận mắt chứng kiến vợ đau đớn, anh càng thương yêu, trân trọng người bạn đời của mình hơn. Ngay sau khi đến bệnh viện, em bé được kẹp rốn, vệ sinh và sưởi ấm. Vợ chồng anh Long rất vui vì con khỏe mạnh và khá bụ bẫm. Em bé khỏe mạnh và nặng 3,5 kg - Ảnh: Trí Thức Trẻ Ngoài ra, anh Long cũng gửi lời cảm đến tài xế taxi tốt bụng. Thấy chị Duyên đau đẻ, bác tài không sợ dơ xe mà cố gắng luồn lách, đi nhanh hết mức có thể để đến bệnh viện kịp thời. "Thiệt mang ơn bác tài lắm", anh Long chia sẻ.

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