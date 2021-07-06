TP.HCM: Chợ đầu mối Thủ Đức ngưng hoạt động từ 8h ngày 7/7

Xã hội 06/07/2021 22:51

UBND TP.Thủ Đức vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối Thủ Đức kể từ 8h ngày 7/7.

Theo thông tin từ Zing News, UBND TP.Thủ Đức vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng các hoạt động mua bán trực tiếp tại chợ đầu mối Thủ Đức kể từ 8h ngày 7/7, đồng thời thực hiện vận chuyển hàng hóa ra khỏi chợ chậm nhất đến 20h cùng ngày.

Theo UBND thành phố, trước tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp trên địa bàn, tại chợ đã xuất hiện nhiều ca dương tính Covid-19.

Trên cơ sở đề xuất của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, UBND phường Tam Bình, nhằm tạo điều kiện cho chợ đầu mối hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch, UBND TP.Thủ Đức yêu cầu chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tạm dừng hoạt động.

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Chợ đầu mối Thủ Đức được xem là khu chợ lớn nhất trên địa bàn - Ảnh: Internet

Thông tin cho các thương nhân biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng theo hình thức điều phối trực tuyến, giao hàng tận nơi cho khách hàng mà không thực hiện trực tiếp tại chợ đầu mối Thủ Đức để đảm bảo hàng hóa lưu thông, thông suốt đến tay người dùng.

Khẩn trương thông báo cho thương nhân vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ đúng thời gian yêu cầu.

Tiến hành phun xịt khử trùng toàn bộ khu vực chợ; phối hợp Sở Công thương TP.HCM và UBND TP.Thủ Đức chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch với nhiều tình huống xử lý để áp dụng khi chợ mở cửa lại.

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Từ khóa:   COVID-19 chợ đầu mối Thủ Đức ngừng hoạt động chợ đầu mối

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