TP.HCM: Các hoạt động tụ tập bị hạn chế, người dân phải ‘ăn chơi Tết’ thế nào để không phạm luật?

Xã hội 09/02/2021 15:43

UBND TP.HCM đã quyết định dừng nhiều loại hình hoạt động tụ tập đông người tại các khu vực như rạp chiếu phim, bar, phòng tập gym,...từ 12 giờ ngày 9/2 để đảm bảo an toàn mùa Covid-19. Vậy trong thời gian này, người dân TP.HCM sẽ “ăn chơi” thế nào để không bị phạt?

Chiều ngày 8/2, trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí để tránh dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Vậy người dân TP.HCM được đi chơi Tết thế nào để đảm bảo an toàn phòng chống dịch mà không bị xử phạt? 

Tham quan Hội hoa xuân

Được biết, hiện nay tất cả các cổng ra vào của Hội hoa xuân Tân Sửu 2021 tại Công viên Tao Đàn đều được bố trí người trực, nhắc nhở khách đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn.

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BTC Hội hoa xuân yêu cầu du khách chụp hình cũng phải đeo khẩu trang - Ảnh: Internet

Bên trong khuôn viên Hội có lực lượng bảo vệ nhắc nhở bà con phải đeo khẩu trang. Ban tổ chức yêu cầu du khách chụp hình cũng phải đeo khẩu trang, thực hiện quyết liệt để chung tay phòng chống dịch.

Ngoài lực lượng tại chỗ, công ty tổ chức Hội hoa xuân còn hợp đồng với 1 công ty bảo vệ, lực lượng công an TP, công an quận, công an phường, dân quân để đảm bảo cho du khách tham quan an toàn. Đặc biệt, năm nay Hội hoa xuân sẽ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ (thay vì 7 giờ đến 23 giờ như mọi năm).

Đường hoa Nguyễn Huệ

Phó tổng giám đốc Saigontourist Group - đơn vị tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) cho biết, theo hướng dẫn của UBND TP.HCM, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay mở cửa đón khách từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

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Đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đón khách từ 8 giờ đến 17 giờ hằng ngày - Ảnh: Internet

Du khách vào tham quan đường hoa Nguyễn Huệ phải thực hiện nghiêm 5K gồm: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập đông người và khai báo y tế. 

Ban tổ chức cũng cho biết có thể sẽ ngừng nhận khách trong 1 khoảng thời gian nếu mật độ người đến xem quá cao, đồng thời kiên quyết không cho khách không đeo khẩu trang vào tham quan, thậm chí phối hợp với lực lượng chức năng xử phạt khi khách không đeo khẩu trang.

Đi ăn, uống cafe

Ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cũng cho biết, các quán cà phê, quán ăn đợt này vẫn được mở cửa đón khách bình thường. Tuy nhiên, người dân cần chú ý không ngồi quá đông người, hạn chế tối đa ngồi trong phòng kín có máy lạnh mà nên ngồi không gian thoáng, rộng, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn.

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Các quán ăn vẫn được mở cửa - Ảnh minh họa: Internet

Trong công văn 459 do UBND TP.HCM ban hành ngày 8/2, ở điều 11 nêu rõ: Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không phục vụ 30 người trở lên trong cùng một thời điểm, bố trí chỗ ngồi thông thoáng, đảm bảo khoảng cách giữa 2 người từ 1 mét trở lên, các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của cơ quan y tế, tăng cường hình thức giao nhận hàng tại nhà, khuyến khích lập vách ngăn trên bàn ăn giữa các khách hàng. 

TP.HCM: Các hoạt động tụ tập bị hạn chế, người dân phải ‘ăn chơi Tết’ thế nào để không phạm luật? - Ảnh 4

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