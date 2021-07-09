TP.HCM bùng phát 5 điểm lây nhiễm mới trong ba ngày, nâng tổng số lên 20 ổ dịch

Xã hội 09/07/2021 20:36

Trong vòng 3 ngày (từ ngày 7/7), TP.HCM có tổng cộng 20 ổ dịch Covid-19, trong đó 5 ổ dịch mới được phát hiện và 15 ổ dịch đang hoạt động.

Theo thông tin từ Zing News, Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong ngày 9/7, ngành y tế TP phát hiện thêm một ổ dịch mới phát sinh.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày (từ ngày 7/7), TP.HCM có tổng cộng 20 ổ dịch, trong đó 5 ổ dịch mới được phát hiện và 15 ổ dịch đang hoạt động.

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Ảnh minh họa: Internet

Cụm lây nhiễm mới phát sinh tại thành phố được ghi nhận tại Công ty JABIL, Khu công nghệ cao, TP.Thủ Đức. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày 23/6 là nhân viên của công ty. Đến ngày 27/6, ngành y tế phát hiện thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đến nay, qua truy vết, tổng cộng 47 trường hợp dương tính là nhân viên công ty được phát hiện. Ca ghi nhận gần nhất là ngày 7/7 trong khu cách ly.

Hai ổ dịch được phát hiện vào ngày 8/7 liên quan khu vực chợ Tân Phú 1 và chợ Hiệp Tân, quận Tân Phú. Ngày 6/7, cơ quan chức năng đã xét nghiệm tầm soát ở các khu vực này. Qua đó, nhân viên y tế phát hiện chợ Tân Phú 1 có 20 mẫu test nhanh dương tính, số lượng này ở chợ Hiệp Tân là 12.

Hai ổ dịch được phát hiện vào ngày 7/7. Cụm lây nhiễm đầu tiên là hẻm 874 Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4. Ca bệnh chỉ điểm là người làm thợ điện tự do, phát hiện dương tính ngày 22/6 qua khám sàng lọc tại Bệnh viện Hòa Hảo. Đến nay, thành phố xác định được tổng cộng 42 trường hợp mắc Covid-19 tại đây.

Ổ dịch thứ 2 được tại liên phường 13, 15, quận 10. Ca bệnh chỉ điểm của ổ dịch này được phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm tầm soát trong khu dân cư ngày 29/6. Đến nay, tổng số ca mắc được ghi nhận tại ổ dịch này là 32.

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