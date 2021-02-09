TP.HCM: Bổ sung các điểm cách ly mới với sức chứa 20.000 giường phục vụ công tác chống dịch

Xã hội 09/02/2021 23:33

Cùng với các khu cách ly hiện có, TP.HCM đã mở một số điểm cách ly khác như tại Cần Giờ, Học viện Hành chính tại Quận 9,… với sức chứa có thể lên đến hơn 20.000 giường.

Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại TP.HCM như hiện nay, ngành Y tế thành phố đã kích hoạt hệ thống các cơ sở cách ly, điều trị… sẵn sàng cho các kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn.

Theo đó, GS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở Y tế đã phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc phụ trách để đảm bảo các công tác truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, điều trị…Ngoài ra, ngành y tế đã kích hoạt hệ thống các cơ sở cách ly, điều trị… sẵn sàng cho các kịch bản phòng chống dịch trong thời gian tới.

Cụ thể, cùng với các khu cách ly hiện có, TP.HCM đã mở một số điểm cách ly khác như Cần Giờ, Học viện Hành chính tại Quận 9,… với sức chứa có thể lên đến hơn 20.000 giường. Về điều trị, ngành y tế đã kích hoạt hệ thống điều trị trên toàn thành phố với bệnh viện Cần Giờ có sức chứa 300 giường, bệnh viện Nhiệt đới với khả năng tiếp nhận 40 ca bệnh, 4 ca bệnh nặng, bệnh viện Nhi đồng Thành phố với khu điều trị riêng biệt có sức chứa 50 giường; đồng thời có phương án chuẩn bị đối với khu xây dựng mới của bệnh viện Ung Bướu với các trang thiết bị có sẵn.

covid 19
Ngành y tế TP.HCM sẵn sàng cho các kịch bản phòng, chống dịch ở cấp độ cao hơn - Ảnh minh họa: Internet

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thêm, thành phố có năng lực xét nghiệm tầm soát Covid-19 lên đến 30.000-40.000 mẫu/ngày. Bên cạnh đó, phương án sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có tại khu xây dựng mới của Bệnh viện Ung bướu cũng đã được chuẩn bị để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh viện Chợ Rẫy luôn bố trí 2 đội cơ động, sẵn sàng giúp các địa phương và cơ sở y tế triển khai bệnh viện dã chiến. Tại đây còn có sẵn cơ sở vật chất để tiếp nhận điều trị cho 50 bệnh nhân nhẹ và 10 bệnh nhân nặng khi cần.

Viện Pasteur TP.HCM có thể hỗ trợ thành phố và các địa phương lân cận xét nghiệm tầm soát Covid-19 với số lượng 5.000 mẫu/ngày.

TP.HCM: Bổ sung các điểm cách ly mới với sức chứa 20.000 giường phục vụ công tác chống dịch - Ảnh 2

Từ khóa:   virus Corora đại dịch bùng phát covid-19 TPHCM

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