Khi đi vào căn nhà trong một con hẻm tại quận Bình Thạnh, TP. HCM, người dân bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường, tay chân bị trói, đầu quấn chặt băng keo.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong một căn nhà tại con hẻm 180 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ tối 24/12, người dân đi vào một căn nhà trong con hẻm trên thì bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế quỳ, tay chân bị trói còn đầu bị quấn băng keo kín.

Người dân phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường trong đêm Noel - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã phối hợp với Công an TP. HCM đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên 25 tuổi.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cách đây không lâu, người dân tại TP. HCM cũng vừa phát hiện 1 nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ, miệng bị dán băng keo trong phòng trọ.

Theo đó, vào sáng 22/12, bạn bè không thấy nam sinh viên đi học nên gọi điện tìm nhưng không ai bắt máy. Sau đó, những người bạn này đến phòng trọ tại hẻm 32 đường Võ Văn Hát, phường Long Trường, quận 9 (TP. HCM) để tìm.

Khu vực người dân phát hiện nam sinh viên tử vong - Ảnh: Internet

Khi đến nơi, mọi người gõ cửa nhưng không ai trả lời, cửa lại bị khóa bên trong nên đã nhờ người dân hỗ trợ, dùng búa phá cửa. Vào được bên trong, mọi người phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ, miệng bị dán băng keo. Ngay sau đó, sự việc đã được trình báo đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý.

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