Trong chương trình, nhiều lao động, người dân nghèo đã gửi những câu hỏi như: Tại sao gói hỗ trợ của thành phố (1,5 triệu/người) mà họ chưa được nhận; đồng thời, nhiều người cho biết đã cạn tiền, hết thực phẩm nhưng cầu cứu hoài chẳng thấy chính quyền tới hỗ trợ…

Tối 1/9, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch TP.HCM đã mở buổi phát trực tiếp để giải đáp thắc mắc của người dân một cách minh bạch về gói hỗ trợ an sinh trên chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời”.

Cụ thể, ông Hoan cho biết, thời gian qua, thành phố đã thực hiện hai gói hỗ trợ với các nhóm đối tượng khác nhau. Tuy nhiên, đối tượng gặp khó khăn vì dịch luôn biến động vì càng kéo dài siết chặt giãn cách xã hội thì người nghèo càng nghèo, người khó càng khó khăn. Đến giờ, dường như đại bộ phận người dân đều gặp khó khăn.

Giải đáp về vấn đề nay, ông Võ Văn Hoan khẳng định: “Hiện nay, chủ trương của thành phố là ai gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 đều được hỗ trợ. Hỗ trợ về túi an sinh, các gói hỗ trợ bằng tiền mặt 1,5 triệu/người”.

Do đó, ông Hoan cho biết, chính sách hỗ trợ đưa ra để giải quyết khó khăn cho người dân càng nhanh càng tốt. Nhưng thời gian qua, triển khai cũng có nơi, có địa bàn làm chậm. Ông Hoan nhấn mạnh:

“Thực tế có một số nơi trục trặc, làm chậm, mang tính cá biệt, thành phố đã chỉ đạo các địa phương đến ngày 6/9, phải thực hiện xong các gói hỗ trợ hiện có”.

Bên cạnh, ông Hoan cũng khẳng định trước người dân, ai không nằm trong gói hỗ trợ đợt 1, sẽ nhận hỗ trợ trong đợt 2. Ai thực sự khó khăn đều được hỗ trợ, không cần giấy tờ gì, chính quyền sẽ có cơ sở lập danh sách đề xuất hỗ trợ là được.

Đồng thời, ông Hoan lưu ý, người dân chưa nhận được hoặc chậm nhận, cứ phản ánh thẳng với chính quyền, có địa chỉ cụ thể, để được giải quyết nhanh.

Phó Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định, ai gặp khó khăn vì dịch Covid-19 đều được hỗ trợ - Ảnh: Chụp màn hình

Phó Chủ tịch Thành phố chia sẻ: “Muốn nhanh lắm nhưng nó cứ chậm. Nói chậm là so với nhu cầu khẩn thiết của người dân. Trong 2 tháng 3 chính sách cả triệu người như vậy, thì toàn bộ bộ máy vận hành theo hướng đó. Làm chính sách thì nhanh, chi cũng nhanh nhưng đối với một bộ phận người dân chưa nhận được thì là quá chậm”.

Theo ông Hoan, việc chậm này có nhiều yếu tố nhưng thành phố sẽ chỉ đạo địa phương và cơ sở xử lý nhanh những điểm nóng, bức xúc. Bây giờ không xem xét, mà phải giải quyết ngay. Nếu có thì xem có bị trùng lặp hay không, còn đã là "tiếng kêu" thì phải ngay lập tức hỗ trợ cho dân.

Bộ đội tham gia phát túi quà hỗ trợ an sinh đến cho người dân - Ảnh: Vietnamnet

Cũng tại buổi giải đáp, ông Hoan thông tin, thành phố đang xây dựng một kịch bản sau ngày 15/9 sẽ làm gì nhưng hiện chưa nói được, tinh thần vẫn là trên nền tảng của tình hình kiểm soát dịch bệnh. Trên tổng thể đó, thành phố sẽ đưa ra phương án kiểm soát được hay quá mức,… nhưng dù theo cách tích cực nhất là kiểm soát được thì vẫn phải thực hiện gói an sinh xã hội ít nhất 3-4 tháng nữa.

Để thành phố khởi động lại, hồi phục kinh tế thì phải có độ trễ, để các DN chuẩn bị máy móc, vật tư thiết bị, và cả yếu tố 5K,… Những việc này cần có thời gian nên phải lo cho người dân.

Nói về chính sách mới, ông Hoan cho biết, có thay đổi cơ bản, một là không xác định đối tượng (không có việc làm, không thu nhập,…), thậm chí không phân biệt già trẻ, đặc biệt tính cả trẻ sơ sinh vì các em cũng cần sữa. Đồng thời, tính theo từng người trong gia đình, không tính theo hộ.

Về gói hỗ trợ, chính sách mới cũng tính toán, ngoài gói hỗ trợ cần thiết đều cho mọi người thì có 2 triệu túi an sinh. Trước đây, gói quà này do MTTQ vận động, nay đã hết nên thành phố sẽ chi ngân sách để thực hiện. Gói này dùng để giải quyết cấp bách vào thời điểm cấp bách, không phân biệt nhận mấy lần.

Thay mặt chính quyền TP, ông Hoan ghi nhận hết ý kiến của người dân, đồng thời mong người dân bình tĩnh cùng chia sẻ, gánh vác, cùng chính quyền vượt qua khó khăn thách thức để chiến thắng đại dịch, hướng đến cuộc sống trong điều kiện bình thường mới.