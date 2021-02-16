Liên quan đến vụ 2 người đàn ông bị sát hại ngày mùng 1 Tết ở TP Thủ Đức, ngày 15/2, Cơ quan cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Phan Thanh Minh (33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để tiếp tục điều tra hành vi giết người.

Hai nạn nhân được xác định là anh Phan Tấn Hồng (45 tuổi, anh ruột nghi phạm Phan Thanh Minh) và anh Nguyễn Thanh Hưng (48 tuổi). Cả hai nạn nhân vụ án cùng ngụ TP Thủ Đức.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 8h15 sáng 12/2, người dân phát hiện thi thể hai người đàn ông nằm chết trước một căn nhà không số trên đường số 8, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, TP Thủ Đức.

Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định danh tính hai nạn nhân là anh Hồng, anh Hưng. Thi thể hai nạn nhân có nhiều vết thương bị tác động ngoại lực, nghi do bị sát hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng xác định, phát hiện và bắt giữ Phan Thanh Minh, 33 tuổi, ngụ TP Thủ Đức.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường - Ảnh: MINH HÒA

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Minh khai nhận, khoảng 23h tối 11/2 (tức tối giao thừa), Minh ngồi nhậu cùng anh Phan Tấn Hồng (anh ruột Minh), anh Nguyễn Thanh Hưng và một người đàn ông tên Nam.

Trong lúc ăn nhậu, Nam cự cãi với anh Hưng và Minh nên Nam bỏ về nhà trước. Bàn nhậu còn lại anh Hồng, anh Hưng và Minh.

Sau đó, do say xỉn và trước đó Minh có sử dụng ma túy nên nghi phạm lên cơn “ngáo đá”. Lúc này, y nhầm tưởng anh Hồng và anh Hưng là nhóm người từng có mâu thuẫn với mình, nên đã đấm đá 2 anh. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn dùng 1 cục đất gói trong áo khoác và liên tục đập vào đầu nạn nhân.

Khi thấy 2 anh nằm gục tại chỗ, Minh đã bỏ vào nhà ngủ. Do bị đa chấn thương nặng nên anh Hưng và anh Hồng đã tử vong tại chỗ.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

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