TP. HCM: Phong tỏa một khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy

Xã hội 29/07/2020 14:19

Cơ quan chức năng đã tiến hành khử khuẩn, phong tỏa một khách sạn đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) do liên quan ca nghi nhiễm Covid-19.

Mới đây, lực lượng y tế đã phun xịt, khử khuẩn và phong tỏa một khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 11), đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy do có ca nghi nhiễm Covid-19.

Thông tin trên VnExpress cho biết, khách sạn này có 5 nhân viên phục vụ, 48 khách đang lưu trú. Trong đó, có 4 nhân viên tiếp xúc trực tiếp đã được đi cách ly tập trung, người còn lại và 48 khách tự cách ly tại khách sạn.

Cũng theo nguồn tin trên, ca nghi nhiễm từ Đà Nẵng vào TP. HCM, từng lưu trú ở khách sạn này. Ngay từ tối qua (28/7), Trung tâm y tế quận 11 phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành phun xịt, khử khuẩn khách sạn.

nhiem covid-19
Cơ quan chức năng đã tiến hành phong tỏa khách sạn - Ảnh: VNE

Theo thông tin trên Thanh niên, hiện các cơ quan chức năng TP.HCM đang điều tra dịch tễ ca nghi nhiễm Covid-19 này.

Trong một diễn biến liên quan, trong ngày 29/7, Bệnh viện quốc tế City (quận Bình Tân, TP.HCM) đã có thông báo về việc tạm ngừng nhận bệnh do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Bệnh viện sẽ không cho phép đón khách thăm bệnh, nhà thầu… trong 3 ngày từ 29 đến 31/7.  

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mới đây UBND TP. HCM đã ban hành công văn khẩn gửi các sở, ngành, địa phương. 

TP. HCM ra công văn khẩn về phòng chống dịch bệnh COVID-19

TP. HCM ra công văn khẩn về phòng chống dịch bệnh COVID-19

UBND TP. HCM mới ban hành công văn khẩn gửi các sở, ngành, địa phương về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

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Từ khóa:   TP. HCM nghi nhiễm Covid-19 Covid-19

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