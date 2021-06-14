Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2021 công bố với nhiều “xáo trộn”, Vinamilk giữ vững phong độ trong top đầu

Ngày 7/6/2021, Tạp chí Forbes Việt Nam công bố Top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất 2021 (“Top 50”) lần thứ 9. Theo đó, Vinamilk tiếp tục đứng trong top 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách này và đồng thời đứng đầu trong lĩnh vực Hàng tiêu dùng. Điều này cho thấy “phong độ” ổn định của Vinamilk khi mà Top 50 năm nay đã ghi nhận đến 19 sự thay đổi so với năm 2020 ngay cả ở những vị trí đầu bảng, do dịch Covid-19 gây ra xáo trộn trong hoạt động kinh doanh của các ngành nghề.

Nhờ hoạt động kinh doanh bền vững cùng các chiến lược ứng phó phù hợp với các thách thức do Covid-19, Vinamilk đã duy trì sự hiện diện của mình trong 10 công ty đứng đầu của Top 50 năm 2021, đồng thời dẫn đầu nhóm ngành hàng tiêu dùng về cả doanh thu và lợi nhuận. Đây cũng là lần thứ 9 liên tiếp Vinamilk có tên trong danh sách thường niên do Forbes Việt Nam đánh giá, xếp hạng. “Hơn một năm chống chọi với những khó khăn do đại dịch, nhưng kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trong danh sách cho thấy bản lĩnh chèo lái của các doanh nhân, khả năng xoay trở, mạnh dạn đầu tư để tìm cơ hội, mang lại hiệu quả kinh doanh khả quan và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế”, đại diện Forbes Việt Nam nhận định về danh sách năm nay.

Hình 1A-1B: Bên cạnh giữ vững thị trường trong nước, hoạt động kinh doanh quốc tế của Vinamilk ghi nhận sự tăng trưởng tích cực dù gặp khó khăn chung do Covid-19 Bên cạnh bản lĩnh điều hành và khả năng ứng phó với biến động do Covid-19 thì việc mạnh dạn tìm kiếm cơ hội đầu tư ngay trong thời điểm thách thức cũng là cách để doanh nghiệp tìm thấy “cơ” trong “nguy”. Trong năm qua, Vinamilk không ngừng phát triển các dự án M&A, liên doanh, đầu tư mới hướng đến mở rộng, đa dạng hóa các lĩnh vực hoạt động cũng như tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh ở thị trường nước ngoài. Với kết quả đạt được, Vinamilk đã thăng liền 6 hạng trên bảng xếp hạng 50 Công ty sữa hàng đầu thế giới, vươn lên vị trí thứ 36 và là đại diện duy nhất đến từ Đông Nam Á trong danh sách này. Hình 2: Tổ hợp trang trại tại Lào của Vinamilk đã hoàn thiện các hạng mục xây dựng cơ bản của cụm trang trại đầu tiên, dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2022 Với thị trường trong nước, dù hàng tiêu dùng - thực phẩm đồ uống thuộc nhóm cơ bản nhưng sức mua vẫn bị tác động bởi dịch bệnh và các đợt giãn cách xã hội. Trong bối cảnh đó, Vinamilk vẫn giữ được thị phần, dẫn đầu thị trường ở nhiều phân khúc chính như sữa nước, sữa đặc, sữa bột trẻ em, sữa chua ăn… Sự linh hoạt trong kinh doanh, nền tảng về năng lực sản xuất – cung ứng và tài chính vững mạnh đang là những lợi thế dài hạn giúp Vinamilk ổn định trong “nhiễu động” và sẵn sàng cho cơ hội phát triển khi đại dịch được kiểm soát bởi chiến lược vaccine tạo miễn dịch cộng đồng.

Hình 3A-3B: Vinamilk là thương hiệu được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất trong nhiều năm liền Danh sách 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn không chỉ dựa trên tiêu chí kết quả kinh doanh tốt nhất mà còn chú trọng đến các yếu tố phát triển bền vững của doanh nghiệp, vị thế công ty trong ngành, chất lượng quản trị, triển vọng phát triển ngành... Tại Vinamilk, hoạt động phát triển bền vững được công ty đặt là một trong các chiến lược trọng tâm. Vinamilk là công ty Việt Nam tiên phong trong việc gắn mục tiêu và hoạt động chiến lược với các Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (17 Sustainable Development Goals) và Khung Phát triển bền vững ngành sữa (DSF). Đơn cử như về khía cạnh năng lượng bền vững, từ cuối năm 2020, Vinamilk đầu tư để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời tại toàn bộ trang trại trên toàn quốc. Tổng công suất của dự án có thể đạt hơn 54 MWp, giúp tái tạo gần 70 triệu kWh điện năng/năm. Hình 4: Hệ thống năng lượng mặt trời là dấu chân xanh nổi bật trong việc sử dụng năng lượng tái tạo vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Vinamilk Cũng trong năm qua, Vinamilk đã áp dụng nhiều sáng kiến bền vững với 93 giải pháp liên quan đến nguyên vật liệu, sản xuất, phát thải và chăn nuôi. Điều này giúp doanh nghiệp đạt được các kết quả tích cực trong tiến trình giảm thiểu nhựa, tiết kiệm điện, nước, năng lượng trong sản xuất, kinh doanh qua từng năm. Hình 5A-5B: Đầu năm 2021, Vinamilk giới thiệu hệ thống trang trại sinh thái Vinamilk Green Farm được đầu tư xây dựng tại Tây Ninh, Quảng Ngãi và Thanh Hóa Những nỗ lực trong định hướng phát triển bền vững đã giúp Vinamilk được đánh giá thuộc top 20 cổ phiếu xanh VNSI (liên tục tính từ năm 2017), với tổng điểm ESG đánh giá đạt 90%. Theo kết quả công bố của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), điểm số đánh giá của Vinamilk năm 2020 trên tất cả các khía cạnh Môi trường, Xã hội và Quản trị đều cao hơn so với điểm số trung bình của Ngành và trung bình của VN100. Vinamilk là doanh nghiệp dẫn đầu trong Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thuộc Chương trình CSI 100. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp Vinamilk được CSI 100 vinh danh vì sự tiên phong và sáng tạo trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

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