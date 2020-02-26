Chỉ sau một ngày đi lăn kim tại spa, người phụ nữ phải chịu cảnh da mặt bị tổn thương nghiêm trọng mặc dù đã bỏ ra số tiền đến 40 triệu đồng.
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Mặc dù đã có nhiều trường hợp bị biến chứng khi làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn có không ít chị em phụ nữ rơi vào bẫy quảng cáo của các spa kém chất lượng.
Mới đây, Bệnh viện Da liễu TP.HCM vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 37 tuổi (ngụ TP.HCM) đến khám trong tình trạng da mặt bị tổn thương nghiêm trọng, mưng mủ, phù nề, rỉ dịch do lăn kim.
Theo Zing, nữ bệnh nhân này đã tìm đến một spa làm đẹp tại quận 3, TP.HCM để lăn kim với tổng chi phí gần 40 triệu đồng. Chỉ sau 1 ngày lăn kim tại spa, da mặt bệnh nhân bắt đầu nổi nhiều mụn mủ. Ban đầu, mụn chỉ nổi rải rác, sau đó ngày càng nhiều và lan rộng khắp mặt. Khi chị quay lại hỏi thì được nhân viên spa trả lời “bình thường”.
Sau 2 ngày lăn kim, nạn nhân đã đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM để thăm khám. Tại đây, bệnh nhân được xác định viêm da nhiễm trùng do lăn kim và được các bác sĩ chỉ định điều trị kháng sinh, kháng viêm, thuốc bôi, rửa ngoài da.
Cách đây vài tháng, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) cũng vừa tiếp nhận điều trị cho một nữ bệnh nhân 46 tuổi bị nhiễm trùng da nghiêm trọng. Được biết, nạn nhân nhập viện trong tình trạng hai má loang lổ, rỉ dịch vàng, có dấu hiệu nhiễm trùng da. Trước đó, vì thấy xuất hiện các vết nám trên da nên chị đã đến spa của người quen với hy vọng có được làn da đẹp.
Nghe chủ spa giới thiệu liệu trình lăn kim, vi kim tảo biển không ảnh hưởng gì đến sức khỏe nên chị đã tin tưởng làm theo. Tuy nhiên, chỉ sau 2 liệu trình mặt nạn nhân bị đau rát. Dù đã được chủ spa đưa một loại thuốc để thoa và cam kết ngày hôm sau sẽ khỏi nhưng khuôn mặt bệnh nhân càng trở nên đau đớn, khó chịu, bỏng rát, chảy dịch. Đến ngày thứ 4, do không chịu được nữa, chị mới tới Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám.