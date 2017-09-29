Tố 4 trai làng thay nhau cưỡng hiếp, nữ sinh lớp 7 hoảng loạn tâm thần

Xã hội 29/09/2017 10:42

Lợi dụng lúc gia đình lên rẫy, chỉ còn một mình cháu Lò Thị D. ở nhà, bốn người con trai cùng bản đã xông vào nhà hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi bị bốn trai bản xông vào nhà cưỡng bức, bé Lò Thị D. (học sinh lớp 7) đã viết đơn trình báo cơ quan công an.

Hôm qua (28/9), ông Cầm Văn Khiêm, Chủ tịch UBND xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã có cuộc trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội và xác nhận việc nhận được thư tố cáo của D. về việc bị bốn thanh niên hiếp dâm.

Theo ông Khiêm, nội dung đơn tố cáo cho biết vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày 23/8. Lúc này, các thành viên trong gia đình D. đều lên rẫy và chỉ còn một mình em ở nhà. Lợi dụng thời cơ, bốn trai bản xông vào nhà cưỡng hiếp D.

Tố 4 trai làng thay nhau cưỡng hiếp, nữ sinh lớp 7 hoảng loạn tâm thần - Ảnh 1
Sự việc khiến người dân trong khu vực xôn xao - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Ông Khiêm cho biết thêm: “Gia đình cháu Lò Thị D. thuộc diện hộ khó khăn, sống chủ yếu vào nương rẫy. Cháu D. năm nay mới lên lớp 7 và được biết đến là một học sinh chăm ngoan, học giỏi. Sau khi sự việc diễn ra tinh thần của cháu đang hoảng loạn, người thân thường xuyên phải túc trực bên cạnh”.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, UBND xã đã chuyển đơn cho phía công an xã Chiềng Cang vào cuộc.

Trưởng công an xã Trường Cang, ông Tòng Văn Chính lên tiếng: “Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai ban đầu. Một số thanh niên nói trên đã phủ nhận hành vi hiếp dâm như trong đơn. Nhận thấy vụ việc phức tạp, tại chúng tôi đã chuyển hồ sơ vụ việc này cho công an huyện Sông Mã để tiến hành điều tra làm rõ”.

Được biết cả bốn trai bản trong đơn tố cáo đều đã hơn 18 tuổi, chưa từng có tiền án, tiền sự trước đó. Ngoài ra, họ còn được biết đến là những chàng trai chăm chỉ làm ăn.

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