Tình tiết gây sốc vụ khen thưởng người nhặt 200 triệu đồng trả lại người mất ở Hải Dương

Sau khi nhận được thông tin người nhặt được 200 triệu trả lại người đánh mất, TP. Hải Dương ra quyết định khen thưởng nhưng sau đó phải thu hồi.

Theo báo Vietnamnet đưa tin, sáng 17/9, đại diện UBND TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, chủ tịch UBND TP. Hải Dương đã ra quyết định thu hồi quyết định khen thưởng người "nhặt được 200 triệu đồng rồi mang giao nộp cho cơ quan chức năng để trả lại người đánh mất".

Cụ thể, trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hải Dương đã có quyết định khen thưởng đối với anh Trần Đăng H. (33 tuổi, ở phường Ngọc Châu, TP. Hải Dương) vì anh đã nhặt được số tiền 200 triệu đồng rồi mang giao nộp cho cơ quan chức năng với mong muốn trả lại cho người bị mất.

Khoảng 15 giờ ngày 8/9, anh Trần Đăng H. cùng vợ đã nhặt được một túi xách màu xanh chứa 200 triệu đồng và 2 chứng minh thư nhân dân. Sau đó, hai vợ chồng anh đã mang toàn bộ số tiền trên đến chốt kiểm soát dịch bệnh A02 trên đường Ngô Quyền báo với lực lượng chức năng để liên hệ trả lại cho người đánh rơi.

Anh Trần Đăng Hải và anh Nguyễn Huy Phúc tại chốt công an bàn giao số tiền 'nhặt được, trả lại người đánh mất' - Ảnh: báo Giao thông

Theo báo Giao thông đưa tin, lực lượng tại chốt đã xác minh được anh Nguyễn Huy P. (34 tuổi, thường trú tại 124 Bùi Thị Xuân, phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương) là chủ nhân của số tiền trên. Sau đó, ngay tại chốt A02, anh Nguyễn Huy P. đã nhận lại đầy đủ toàn bộ tài sản của mình.

Vụ việc đã được một số cơ quan báo chí ghi nhận và đưa tin. Vì vậy, UBND TP. Hải Dương sau đó đã có quyết định khen thưởng cho vợ chồng anh Trần Đăng H.

Tuy nhiên, đến ngày 16/9, Chủ tịch UBND TP. Hải Dương đã thu hồi quyết định trên để xác minh lại. Theo đại diện UBND TP. Hải Dương: Nguyên nhân thu hồi quyết định khen thưởng do quy trình, trình tự, xác minh, kiểm chứng thông tin sự việc và người được khen thưởng còn chưa thấu đáo.

Còn theo một nguồn tin khác cho biết, việc UBND TP. Hải Dương thu hồi quyết định khen thưởng để các cơ quan chức năng điều tra nghi vấn "dàn dựng" vụ nhặt được tiền đánh mất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tiet-gay-soc-vu-khen-thuong-nguoi-nhat-200-trieu-dong-tra-lai-nguoi-mat-o-hai-duong-424958.html