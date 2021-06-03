'Tin vui' ập đến bất ngờ sau khi bà Phương Hằng khóc lóc tuyên bố có thể đóng cửa công ty, sẵn sàng 'ly hôn' chồng

Xã hội 03/06/2021 07:44

Bà Nguyễn Phương Hằng - bà chủ Đại Nam đã bật khóc trong buổi livestream ngày 31/5 và cho biết có thể đóng cửa công ty và rời khỏi Việt Nam sau dịch vì "không còn nhuệ khí". Mới đây, người ta phát hiện điều bất thường về khu du lịch này trên Google Maps.

Vào ngày 31/5 vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng - chủ khu du lịch Đại Nam đã có buổi livestream giao lưu cùng những người yêu mến mình. Theo đó, bà đã bật khóc nức nở khi cho biết bản thân cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi bản thân đang cố gắng làm điều thiện thì lại bị antifan chỉ trích, chà đạp. Vì vậy, có khả năng bà sẽ giải thể Đại Nam, đóng các quỹ từ thiện và mang gia đình ra nước ngoài sinh sống. Trong buổi livestream tối ngày 2/6, bà cũng đề cập đến việc "ly hôn" vì không được đại gia Dũng "lò vôi" ủng hộ trong việc đứng ra livestream nữa.

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Bà Nguyễn Phương Hằng khóc trong livestream - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau buổi livestream, người ta bất ngờ phát hiện khu du lịch Đại Nam của bà Hằng có cuộc bứt phá ngoạn mục về chỉ số đánh giá trên Google Maps.

Cụ thể, tính đến cuối ngày 1/6, lượt đánh giá dành cho khu du lịch này đã vọt lên tới hơn 60 nghìn, đa phần là đánh giá 5 sao. Nhờ đó, số điểm đánh giá trung bình đã tăng từ 4,2 lên 4,8 trên Google Maps. Sau buổi livestream này, từ khóa "Khu du lịch Đại Nam" cũng đã lọt vào top tìm kiếm trên Google Trends.

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Khu du lịch Đại Nam đạt số điểm 4,2 dựa trên hơn 10 nghìn lượt đánh giá trên Google -  Ảnh: Internet
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Số điểm tăng lên sau livestream - Ảnh: Internet

Được biết, trước đó, Đại Nam của bà Hằng đã nhận hàng loạt đánh giá 1 sao vì những vấn đề liên quan đến mức giá vé và thái độ nhân viên, dịch vụ. Tuy nhiên, điều này cũng là bình thường đối với các các khu du lịch và xét theo tổng thể, số người đánh giá 1 sao chỉ là số ít so với hơn 10 nghìn đánh giá khi đó.

Theo một số ý kiến, việc đánh giá tích cực "tăng đột biến" này bên cạnh là nhờ sức ảnh hưởng mạnh mẽ của vợ chồng đại gia với cộng đồng mạng trong thời gian qua thì còn ở việc bà Hằng đã tuyên bố sẽ mua 15 triệu vắc xin để ủng hộ đất nước phòng chống dịch. Tuy nhiên, vì lý do gì thì đây cũng là một tin đáng mừng với cả Đại Nam cũng như vợ chồng bà Hằng.

Khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương đi vào hoạt động từ năm 2008, kết hợp du lịch giải trí và du lịch tâm linh. Nơi này còn có nhiều kỷ lục như khu du lịch có diện tích lớn nhất Đông Nam Á, có biển nhân tạo lớn nhất, bức tường thành dài nhất Việt Nam… Hiện tại, do dịch bệnh Covid-19 nên khu du lịch tạm đóng cửa nhưng vẫn tiếp đón người nước ngoài, người từ nước ngoài về nước đến cách ly tại đây.

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Mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng thông qua trang cá nhân của quản lý đã viết một bức tâm thư gửi đến người hâm mộ đã yêu quý mình thời gian qua.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng Dũng lò vôi Đại Nam

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