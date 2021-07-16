Tin lời 'sấm truyền' của thầy bói hờ suốt 5 năm, 'quý bà' U40 bị lừa tình, mất tiền tỷ, ê chề nhận kết cục đắng cay

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người phụ nữ, gã đàn ông tự tạo ra thầy bói giả rồi "cuỗm" trót lọt hàng tỷ đồng.
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Dẫn tin từ báo Tiền Phong cho biết, người bị lừa đảo trong suốt hơn 5 năm qua là chị T.T.T.H. (39 tuổi, ở xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Theo đó, do biết chị H. rất tin vào bói toán nên Vũ Đức Hiệp (38 tuổi, trú tại thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã tiếp cận làm quen, sau đó tự tạo ra một nhân vật ảo là “bà Lan thầy bói” xem bói rất đúng và giới thiệu với chị H.
Để thuyết phục chị H. tin vào thầy bói giả này, Hiệp tìm hiểu hoàn cảnh của chị H. rồi mua sim rác, nhờ người giả làm “bà Lan thầy bói” nhắn tin, gọi điện phán tường tận gia cảnh, tâm trạng của chị H. rồi vẽ ra chuyện bị vong nhập để yêu cầu chị này đưa tiền cho Hiệp làm các thủ tục đi lễ, lễ tạ, đuổi “vong nhập”. Kết quả, chị H. đã nhiều lần đưa tiền cho Hiệp. Số tiền này được hắn tiêu xài, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Thậm chí, Hiệp còn tạo dựng việc y và "bà Lan thầy bói" bị Công an Hà Nội điều tra, phải chi tiền cho công an để “moi tiền” của chị H. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, chị H. đã bị Hiệp chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Không dừng ở chiếm đoạt tiền bạc, Hiệp còn lợi dụng việc chị H. nhẹ dạ cả tin, tình cảm gia đình lại trục trặc để dụ dỗ, lôi kéo bị hại vào xòng xoáy ái tình với mình. Trong quá trình lừa cả tình và tiền nêu trên, Hiệp cũng yêu cầu chị H. phải giữ kín bí mật, không được để người thân, gia đình biết chuyện. Tuy nhiên, sau đó chị H. và gia đình đã phát sinh nghi ngờ, kiểm tra và phát hiện bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an.
Cũng theo nguồn tin trên, chiều 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam bị can đối với Vũ Đức Hiệp để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Vụ án như một lời cảnh tỉnh đối với những người phụ nữ nhẹ dạ cả tin, mê bói toán và ham mê những lời đường mật của những kẻ lừa đảo, để rồi nhận lấy kết cục đắng cay.