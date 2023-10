Tin lời 'sấm truyền' của thầy bói hờ suốt 5 năm, 'quý bà' U40 bị lừa tình, mất tiền tỷ, ê chề nhận kết cục đắng cay

Vũ Đức Hiệp (trái) đã bị công an Thái Bình bắt - Ảnh: Báo Tiền Phong

Thậm chí, Hiệp còn tạo dựng việc y và "bà Lan thầy bói" bị Công an Hà Nội điều tra, phải chi tiền cho công an để “moi tiền” của chị H. Kết quả, từ năm 2016 đến nay, chị H. đã bị Hiệp chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Không dừng ở chiếm đoạt tiền bạc, Hiệp còn lợi dụng việc chị H. nhẹ dạ cả tin, tình cảm gia đình lại trục trặc để dụ dỗ, lôi kéo bị hại vào xòng xoáy ái tình với mình. Trong quá trình lừa cả tình và tiền nêu trên, Hiệp cũng yêu cầu chị H. phải giữ kín bí mật, không được để người thân, gia đình biết chuyện. Tuy nhiên, sau đó chị H. và gia đình đã phát sinh nghi ngờ, kiểm tra và phát hiện bị lừa nên đã trình báo cơ quan công an.

Cũng theo nguồn tin trên, chiều 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt giam bị can đối với Vũ Đức Hiệp để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".