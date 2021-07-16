Tin lời 'sấm truyền' của thầy bói hờ suốt 5 năm, 'quý bà' U40 bị lừa tình, mất tiền tỷ, ê chề nhận kết cục đắng cay

Dẫn tin từ báo Tiền Phong cho biết, người bị lừa đảo trong suốt hơn 5 năm qua là chị T.T.T.H. (39 tuổi, ở xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Theo đó, do biết chị H. rất tin vào bói toán nên Vũ Đức Hiệp (38 tuổi, trú tại thôn Luật Nội Tây, xã Quang Lịch, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã tiếp cận làm quen, sau đó tự tạo ra một nhân vật ảo là “bà Lan thầy bói” xem bói rất đúng và giới thiệu với chị H.

Để thuyết phục chị H. tin vào thầy bói giả này, Hiệp tìm hiểu hoàn cảnh của chị H. rồi mua sim rác, nhờ người giả làm “bà Lan thầy bói” nhắn tin, gọi điện phán tường tận gia cảnh, tâm trạng của chị H. rồi vẽ ra chuyện bị vong nhập để yêu cầu chị này đưa tiền cho Hiệp làm các thủ tục đi lễ, lễ tạ, đuổi “vong nhập”. Kết quả, chị H. đã nhiều lần đưa tiền cho Hiệp. Số tiền này được hắn tiêu xài, sử dụng vào mục đích cá nhân.