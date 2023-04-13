Ngày 13/4, người dân bất ngờ phát hiện xe máy mang BKS 63AC-048.36 đang dựng trên cầu nhưng xung quanh không có người cùng lá thư tuyệt mệnh.

Theo nguồn tin từ báo Công an nhân dân, rạng sáng 2h ngày 13/4, nhiều người dân điều khiển phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 60 lên cầu Rạch Miễu, hướng đi từ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang về huyện Châu Thành, tỉnh tỉnh Bến Tre. Khi xe đi đến đoạn giữa cầu Rạch Miều, đoạn thuộc quản lý xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho thì bất ngờ phát hiện xe máy mang BKS 63AC-048.36 đang dựng trên cầu nhưng xung quanh không có người.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Pháp luật, khi người dân dừng phương tiện để xem thì tiếp tục phát hiện cạnh lan can thành cầu có một mũ bảo hiểm, một bao thuốc lá và quẹt ga. Ngoài ra, tại đây còn phát hiện thêm một quyển tập, bên trong quyển tập có ghi lại nội thư tuyệt mệnh cùng số điện thoại của người thân, đồng thời ký tên Phạm Minh Tiến.

Nghi ngờ vụ việc chẳng lành nên nhiều người trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo Công an xã Thới Sơn kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để ghi nhận vụ việc, đồng thời truy tìm người để lại xe máy và đồ vật trên cầu Rạch Miễu.

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