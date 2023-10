Tình tiết MỚI vụ Manulife Việt Nam phát hành nhiều hợp đồng được ký bởi Tổng Giám đốc đã nghỉ việc

Đồng thời, phía Manulife Việt Nam cũng cho biết sẽ tiến hành liên hệ các khách hàng SCB tham gia sản phẩm bảo hiểm Tâm An Đầu Tư đã gửi khiếu nại hoặc gửi trước ngày 30/4/2023 để cùng thảo luận giải quyết khiếu nại, bắt đầu từ tuần này.

Nhiều người dân đã gửi hồ sơ, đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh những ngày vừa qua - Ảnh: Báo Lao động

Bà T.M.L (TP Hồ Chí Minh) cho biết, bản thân đến Ngân hàng SCB và được nhân viên tư vấn sản phẩm Tâm An Đầu Tư có sinh lời cao, tương tự như gửi tiền tiết kiệm nhưng được tặng kèm bảo hiểm: Nhân viên ngân hàng tư vấn đóng 7 năm, sau lấy lại được một khoản tiền dưỡng già, lãi suất ít nhất 12 - 15%/năm. Trong đơn tố cáo, bà L cũng cho rằng, bản thân không tự nguyện và không nhận thức được mình đang ký vào hợp đồng bảo hiểm của Manulife.

Bà L cũng như nhiều khách hàng khác thắc mắc rằng vì sao những thông tin cung cấp bên trên lại được cho là “không có đầy đủ chứng cứ chứng minh các khiếu nại" và bằng chứng như thế nào thì được cho là hợp lý.

TS Phan Phương Nam, Phó Khoa luật thương mại trường Đại học Luật TPHCM cho rằng, trong trường hợp Manulife có văn bản thừa nhận các hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực và vẫn tiến hành thu phí, ra các thông báo thông tin cho người mua bảo hiểm biết về vấn đề trên nên về cơ bản hợp đồng bảo hiểm đã được Doanh nghiệp bảo hiểm biết Tổng giám đốc cũ ký khi đã không còn là người dại diện và chấp nhận nó nên nó vẫn có hiệu lực (căn cứ vào Điểm 2 Mục I của Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP).

Theo hợp đồng người dân cung cấp - Ảnh: Báo Dân trí

Tuy nhiên, Manulife viện dẫn từ một nghị quyết đã hết hiệu lực (bởi Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐTP đã hết lực theo Quyết định 355/QĐ-TANDTC năm 2021 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của Tòa án nhân dân tối cao). Do vậy, Manulife nên tiến hành ký kết lại các hợp đồng và nêu rõ thời gian áp dụng là thời điểm cũ như là một thiện chí để cho người mua bảo hiểm an tâm và cũng là một cách khẳng định sự tuân thủ pháp luật khi hợp đồng bảo hiểm luôn phải do chính người đại diện tham gia ký kết theo quy định.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Luật Doanh nghiệp năm 2020, người đại diện của doanh nghiệp có thể ủy quyền cho người khác thực hiện công việc hoặc giao (theo quyết định nội bộ) cho cấp dưới thực hiện công việc ký Hợp đồng theo thẩm quyền. Do đó, Tổng giám đốc đã nghỉ việc nhưng ký phát hành Hợp đồng bảo hiểm thì Hợp đồng bảo hiểm đó có thể vẫn có hiệu lực nếu người ký được người có thẩm quyền ký ủy quyền. Trường hợp không được ủy quyền hoặc ký không đúng thẩm quyền thì khách hàng có thể khởi kiện yêu cầu tuyên bố Hợp đồng vô hiệu.

Qua đó, cho thấy Tổng giám đốc cũ đã ký những hợp đồng bảo hiểm với khách hàng khi không còn là người đại diện pháp luật của Manufile nhưng đã được Manulife "ghi nhận" sự việc và tiếp nhận nghĩa vụ để thực hiện thì hợp đồng vẫn có giá trị. Tuy nhiên, sự "ghi nhận" này cần thể hiện cụ thể bằng một văn bản gửi đến khách hàng hoặc chứng minh được là trong những hợp đồng dạng này đã có những khách hàng được giải quyết quyền lợi thỏa đáng, mà không hề bị ảnh hưởng bởi chữ ký của Tổng giám đốc cũ.