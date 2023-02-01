Sau khi lên tới đỉnh cột, cô gái liên tục la hét. Người dân đã gọi điện thoại báo lực lượng chức năng về vụ việc.

Theo thông tin từ báo Người Lao động, chiều 1/2, Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cùng lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn của Công an tỉnh Tiền Giang đã giải cứu thành công một phụ nữ nghi có biểu hiện “ngáo đá” nên trèo lên cột điện cao thế rồi nhảy múa gây chú ý người đi đường.

Cô gái ngồi trên đỉnh cột điện cao thế - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin ban đầu từ Zingnews, khoảng 15h ngày 1/2, nhiều người sống ven quốc lộ 1, đoạn khu phố 2, phường 4, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) bất ngờ phát hiện một cô gái khoảng 20 tuổi không mặc quần áo, leo lên cột điện cao thế.

Sau khi lên tới đỉnh cột, cô gái liên tục la hét. Người dân đã gọi điện thoại báo lực lượng chức năng về vụ việc.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã đến hiện trường, phối hợp Công an thị xã Cai Lậy tìm cách đưa cô gái xuống đất.

Đến 16h40, dưới sự hỗ trợ của cảnh sát, cô gái đã được đưa xuống an toàn.

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