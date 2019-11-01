Tiền Giang: Mẹ chết lặng khi thấy con gái 3 tuổi tử vong thương tâm trong nhà vệ sinh

Xã hội 01/11/2019 15:35

Sau khi ra sau nhà làm việc, người mẹ quay trở vào thì phát hiện bé gái 3 tuổi tử vong trong tư thế úp mặt vào bồn nước cao khoảng 1m.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến bé gái 3 tuổi tử vong trong nhà vệ sinh.

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Hiện trường vụ bé gái 3 tuổi tử vong tại Tiền Giang - Ảnh: PLO

Theo thông tin trên Pháp luật TP.HCM, vào khoảng 16 giờ 30 phút hôm qua (31/10), chị P.T.N (35 tuổi, ngụ ấp Tân Hưng, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) rước con gái ruột là bé P.H.T.L (sinh năm 2016) từ trường học về nhà. Sau khi đón con về, chị N. ra phía sau làm công việc, để bé L. tự chơi trong nhà.

Sau đó khoảng 30 phút, chị N. vào nhà gọi con nhưng không thấy đâu nên đi tìm kiếm xung quanh. Khi vào nhà vệ sinh, chị N. bàng hoàng phát hiện con gái tử vong trong tư thế úp mặt trong bồn nước cao khoảng 1m. Bế con ra, chị N. phát hiện bé L. đã tử vong trước đó. 

Bé 4 tuổi tử vong trong tầng hầm ngập nước

Cách đây không lâu, tại Phú Thọ cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai tử vong. Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 10/9, bé H.Đ.K (4 tuổi, trú tại xã Thanh Đình, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) cùng ông nội đến nhà người họ hàng gần đó chơi. Vì sơ sẩy, bé K. đã ngã xuống tầng hầm của ngôi nhà.

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Bé 4 tuổi tử vong sau khi rơi xuống tầng hầm ngập nước - Ảnh: Internet

Trước đó, do mưa lớn nên tầng hầm của ngôi nhà bị ngập nước. Khi mọi người phát hiện thì bé K. đã tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Tiền Giang tai nạn thương tâm bé trai tử vong

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